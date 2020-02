Video : Résumé et buts de Torino 1 – 3 Sampdoria

La Sampdoria a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Torino, qui a gagné 1-3 ce samedi dans la Stadio Olimpico Grande Torino. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Torino est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-0 lors du duel précédent contre US Lecce, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Sampdoria perdu par un résultat de 2-4 lors du match précédent contre Naples. Avec ce bon résultat, le groupe génois est seizième, tandis que le groupe Torino C’est le douzième à la fin de la partie.

Dans la première partie, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat 0-0.

La deuxième période a commencé favorablement pour Torino, qui s’est manifesté grâce à un Simone Verdi à 55 minutes. Mais plus tard, Sampdoria atteint l’égalité en mettant le 1-1 grâce au succès face au but Gastón Ramírez à la 70e minute. Il a marqué à nouveau l’équipe à l’extérieur, réalisant le retour grâce à un autre but de Gastón Ramírez, qui a réalisé un doublé à la 75e minute. Encore une fois marqué le set génois, qui a augmenté le score avec un but de Fabio Quagliarella à la minute 79, concluant le match avec un résultat de 1-3 sur le tableau de bord.

Dans le chapitre des changements, dans le Torino a été soulagé de Cristian Ansaldi et Soualiho Meite remplacer Ola Aina et Simone Verditandis que le technicien du Sampdoria, Claudio Ranieri, a ordonné l’entrée de Jakub Jankto, Andrea Bertolacci et Antonio La Gumina fournir Morten Thorsby, Gastón Ramírez et Fabio Quagliarella.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été présentés dans le match. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Alex Berenguer, Andrea Belotti et Tomás Rincon et carton rouge à Armando Izzo. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Lorenzo Tonelli, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Nicola Murru et Omar Colley.

Avec ces trois points, le Sampdoria occupait la seizième place avec 23 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Moreno Longo Il était à la douzième place avec 27 points.

Le lendemain Torino sera mesuré avec le AC Milan, tandis que l’équipe génoise jouera son match contre le Fiorentina.

Fiche techniqueTurin:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Lorenzo Tonelli, Nicola Murru, Gastón Ramírez, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Karol Linetty, Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaSampdoria:Salvatore Sirigu, Lyanco, Armando Izzo, Nicolas N’Koulou, Lorenzo De Silvestri, Tomás Rincón, Sasa Lukic, Ola Aina, Simone Verdi, Álex Berenguer et Andrea BelottiStade:Stadio Olimpico Grande TorinoButs:Simone Verdi (1-0, min. 55), Gastón Ramírez (1-1, min. 70), Gastón Ramírez (1-2, min. 75) et Fabio Quagliarella (1-3, min. 79)