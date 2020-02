Torino Sampdoria

Samedi prochain à 18h00 se jouera la rencontre de la vingt-troisième journée de Serie A, dans laquelle nous verrons le Torino et au Sampdoria dans le Stadio Olimpico Grande Torino.

02/07/2020

Il Torino il fait face avec le désir de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir perdu son dernier match contre le US Lecce par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans huit des 22 matches disputés jusqu’à présent et ont une séquence de 26 buts marqués contre 39 buts.

Côté visiteurs, le Sampdoria ne pouvait pas faire face à la Naples lors de sa dernière rencontre (2-4), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

En tant que local, le Torino il a gagné quatre fois, il a perdu cinq fois et il a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour le Sampdoria, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les parties qui ont lieu dans le Stadio Olimpico Grande Torino. Aux sorties, le Sampdoria Il a été battu sept fois et a tiré une seule fois lors de ses 10 matchs joués, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Torino et le solde est de sept victoires, quatre défaites et cinq nuls pour l’équipe à domicile. De plus, l’équipe à domicile accumule une série de cinq matchs consécutifs invaincus à domicile contre le Sampdoria. La dernière épreuve de force dans cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un score de 1-0 favorable à la Sampdoria.

En ce qui concerne la situation de ces équipes en Serie A, avant le différend du match, le Torino est en avance sur le Sampdoria avec une différence de sept points. Les locaux arrivent au jeu en douzième position et avec 27 points dans le casier. De son côté, le Sampdoria Il a 20 points et occupe la seizième position du classement.