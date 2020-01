Toromania: Taurus n’agit pas comme Tafazzi, garde Falque! | marché

la Turin risque son propre objectif. Pas sur le terrain, mais sur le marché. En ce moment, grâce également aux deux succès consécutifs contre Rome et Bologne, le classement a été partiellement redressé et l’équipe de grenade est revenue pour voir la zone Europe. À l’heure actuelle, l’équipe doit être renforcée et non affaiblie. En ce moment, Turin risque de perdre Iago Falque. L’Espagnol pourrait être vendu à SPAL, en prêt: un gros coup pour les Ferrarese, une opération tafazzienne pour les grenades, au cas où l’accord serait conclu. Comme si celles des dernières années n’étaient pas suffisantes: Cerci remplacé par un Amauri à la fin de sa carrière, D’Ambrosio remplacé par Vesovic, Glik et Maksimovic remplacé par Rossettini et Ajeti.

En cette saison, Falque n’a pratiquement jamais pu apporter sa contribution à la cause de la grenade, en raison de deux blessures différentes: cependant, il se rétablit et est prêt à retourner sur le terrain, pour se tailler une place dans les onze grenade. Il n’y a pas de meilleur moment pour le faire que cela, étant donné que depuis quelques semaines, Mazzarri a progressivement évolué vers la forme avec le trident, avec deux milieux de terrain / ailes soutenant la pointe centrale. Module dans lequel l’espagnol peut s’exprimer au mieux en fonction de ses caractéristiques.

Considérant que Millico des alternatives au couple seront prêtées pour acquérir de l’expérience Berenguer-Vert (actuellement propriétaire) sont lierre (qui n’a pour l’instant joué que deux mini-clips de jeux) et Falque (un propriétaire potentiel). Même s’il doit être remplacé par un acteur de qualité comme Younes, perdant Falque, Torino se priverait d’un joueur déjà inséré dans les mécanismes de l’équipe et du groupe au moment où la saison arrivait à mi-parcours. La négociation Falque-Spal n’est pas encore terminée: il faut espérer que le moment des signatures n’arrivera pas.