Toromania: Taurus reste à la maison. Reprendre l’entraînement maintenant, c’est de la folie | Serie A

Les semaines d’urgence sanitaire que l’Italie traverse dans le monde du football semblent n’avoir rien appris. Même les différents cas de footballeurs infectés par le coronavirus n’ont pas servi de leçon. C’est ainsi que le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, annonce un éventuel décret interdisant les sports de plein air, simultanément en Serie A il y a ceux qui prévoient de reprendre l’entraînement dans les prochains jours. Le football italien n’est pas nouveau pour emprunter des routes opposées à celles de l’État: alors que le Coronavirus commençait à se propager en Italie, en Serie A les jeux ont été reportés à huis clos avec l’espoir de les récupérer quelques jours plus tard avec les portes ouvertes, après qu’une grande partie du nord de l’Italie était devenue une zone rouge, aux mêmes endroits il a été joué. Et maintenant, on ne pense qu’à être en pleine forme en mai. la turinpour le moment, il ne fait pas partie des clubs qui se dépêchent de vouloir retourner sur le terrain à tout prix pour s’entraîner: les joueurs s’entraînent seuls à domicile, en suivant des programmes spécifiques pour chacun d’eux. “Nous sommes en discussion de groupe”, a confié Koffi Ji-ji. «Nous, les athlètes, nous nous entraînons toujours avec nos entraîneurs. Mais toujours à la maison parce que je pense que c’est la meilleure façon d’aider “, a expliqué Tomas. Rincon. Des millions d’Italiens l’ont compris, les joueurs l’ont compris, certains présidents de Serie A ne l’ont pas compris: il est temps de rester à la maison. L’espoir est que Turin continuera de donner le bon exemple: cela ne vaut pas la peine de mettre votre santé en danger pour quelques points de plus au classement.