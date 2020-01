Torres et Sepulveda signent avec Chivas

Dans le cas de Toño, il a renouvelé son lien avec le club, tout comme Sepulveda.

Le ballon roule déjà et Chivas finalise les détails de son équipe pour une saison longue et difficile. La bonne nouvelle est arrivée il y a quelques heures lorsque, d’après le compte rendu officiel du club, le gardien Toño Torres et le défenseur central “Tibas” Sepúlveda ont signé des accords avec le club pour prolonger leur caution pour une plus longue période.

🖋 Voici le test, déjà signé! 👏👏👏

Donnez-le, ‘Tiba’! 🔴⚪️ #CanteraRojiblanca pic.twitter.com/6yCl02tbh6

– CHIVAS (@Chivas) 17 janvier 2020

Demain, ceux dirigés par Luis Fernando Tena affronteront Pachuca pour le deuxième rendez-vous de la Ligue MX.

Excellente nouvelle! 😱 Aussi Toño Torres, notre archer de la #CanteraRojiblanca, a renouvelé le contrat pour continuer à protéger notre arc 🧤⚽️ # Chivas2020 🇦🇹 pic.twitter.com/vm6nVSZfbv

– CHIVAS (@Chivas) 18 janvier 2020