Torres-Portici 1-1, égalité d’or pour les biancazzurri qui touchent le coup contre le 3e de la classe

SASSARI. Résultat précieux en vue du salut de la arcades par monsieur Mattiacci, les biancazzurri du week-end dernier ont conquis un point sur le terrain Torres troisième au classement. Les Sardes, en dessous du score au début de la seconde mi-temps, ont ensuite fait l’effort maximal qui a mené au réseau de pairs final.

TORRES CHE CHANCE! FILETS BLANCS À 45 ‘

Pour le vingt-quatrième jour de la groupe G de Serie D transfert difficile en Sardaigne pour les biancazzurri, après le match extérieur avec Cassino les hôtes veulent à tout prix trouver les trois points pour saper la deuxième place occupée par l’Ostia Mare. Les cloches ont plutôt besoin d’un résultat positif pour conserver l’avantage minimum sur l’aire de jeu. Départ pétillant, au 4e échange entre Gjuci et Milani qui se termine faiblement dans les bras de Turin. Les invités ont répondu par un tir de Grieco sur une tentative rejetée par Improta, balle au-dessus de la barre transversale. La réponse sarde est immédiate, une belle conclusion de De Martis sur laquelle Turin est étonnante. Au fil des minutes, les hôtes grandissent, qui à 16 ‘ratent une occasion sensationnelle: traverser dans la zone de Masala et Bianco, tout seul, la tête manque incroyablement le rendez-vous avec le but de quelques pas. La formation hôte qui parvient à endiguer les attaques de Torres empêche la première mi-temps de s’échapper sans autres secousses, au coup de sifflet de la moitié du résultat de la fraction de zéro à zéro.

AVANTAGE DES PORCHES, ÉGAUX ET RÉGION DE TORRES

Prise de vue qui s’ouvre avec le premier véritable halètement du Portici, immédiatement mortel pour les hôtes. A 49 ‘du rebond d’Onda qui met sur la tête d’Improta une balle que le bombardier dépose derrière le gardien de but. Les Sardes risquent de doubler après quelques minutes, à 57 ‘sur un corner, le ballon traverse toute la surface de réparation et arrive à Ruggiero qui en quelques pas ne trouve pas l’impact décisif. 120 ”et les biancazzurri récupèrent la cravate sur coup de pied de pénalité, Bilea est renversé. Auparavant, il protestait contre un épisode douteux dans la zone adverse, mais Milani rétablit froidement l’égalité. En quelques minutes, Torres a touché le doublé: à 63 ‘avec Santarelli, le ballon sur le côté, et à 65′ avec un tir de Ruiu dévié instinctivement par Turin au poteau proche. Tourbillonnant de changements mais de vrais ballons de but ne sont plus vus, les deux équipes tombent à distance et s’en contentent. Au coup de sifflet final, regrette les hôtes, qui voient la deuxième place plus loin, tandis que les biancazzurri grâce au point l’emportent à +2 sur la zone de playout.