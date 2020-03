Torres sélectionne le trio de Liverpool et une star de Chelsea dans Ultimate XI

Date de publication: vendredi 20 mars 2020 15h30

Fernando Torres a sélectionné son ultime XI composé de ses anciens coéquipiers.

Après avoir commencé sa carrière à l’Atletico Madrid, l’Espagnol a rejoint Liverpool en 2007, où il a marqué 81 buts en 142 matchs avant un choc de 50 millions de livres à Chelsea, où il a marqué 45 en 172 apparitions.

Après un bref passage en prêt à l’AC Milan, Torres est retourné à l’Atletico en 2014, où il resterait encore quatre ans avant de passer à l’actuel Sagan Tosu de la Super League chinoise.

Il a remporté la Ligue des champions, la FA Cup et la Ligue Europa avec Chelsea, et a remporté un deuxième trophée de la Ligue Europa avec l’Atletico.

Torres a également joué un rôle majeur dans la domination espagnole du football international, remportant deux championnats d’Europe et la Coupe du monde entre 2008 et 2012.

Torres est également l’un des internationaux espagnols les plus décorés de tous les temps, ayant prouvé qu’il était un membre crucial de l’équipe qui a remporté deux championnats d’Europe et la Coupe du monde de 2008-12.

Et dans une interview avec LFC TV, il a mis en place un XI composé de ses anciens coéquipiers.

Torres a choisi le gardien actuel de l’Atletico Jan Oblak dans le but, avant d’opter pour un arrière trois de la légende de Barcelone Carles Puyol, du défenseur de l’Atletico Diego Godin et de l’ancien capitaine de Chelsea John Terry.

“Milieu de terrain, je choisirai Javier Mascherano comme milieu de terrain”, a-t-il déclaré.

«Un joueur dont toutes les équipes ont besoin; travail acharné, bon avec le ballon – un joueur avec qui j’ai adoré jouer à Liverpool.

«Et à côté de lui sera Xabi Alonso, le partenaire parfait pour lui que vous pourriez voir de notre temps ici.

«Mascherano et Alonso sont la combinaison parfaite et nous avons besoin de la qualité d’Alonso avec le ballon pour jouer.

«Dans la position la plus avancée, Steven Gerrard, c’est mon joueur iconique. J’ai besoin de Steven dans l’équipe, n’importe quel système, n’importe quelle équipe, un joueur clé pour moi et évidemment le joueur le plus important dans ce rôle en tant que n ° 10, un peu devant Mascherano et Alonso.

“[He’s] le meilleur joueur avec qui j’ai joué, je l’ai dit plusieurs fois. C’est le joueur qui a terminé mon match. Il y a un «avant et un après» depuis que j’ai commencé à jouer avec lui. Donc, un joueur iconique, capitaine de cette équipe et je serai très heureux de pouvoir jouer à nouveau avec lui.

Torres a ensuite ajouté trois icônes de l’Espagne à ses côtés; ajoutant Xavi et Andres Iniesta pour former un superbe milieu de terrain de cinq hommes, avant de déployer David Villa à ses côtés.