Total FC-Virtus Baia 3-2, les dirigeants se sont effondrés au Sporting Club de Nola

NOLA (NA). Après avoir atteint la première place du classement, écrasant le Blue Lion Visciano 3-0 lors du choc direct de la semaine dernière, le Virtus Baia tombe à Nola contre le Total Football Club. La grenade, sous deux buts, parvient à remonter de 2-0 à 2-2, pour subir le troisième but à l’expiration d’un hors-jeu présumé.

RETOUR À LA MOITIÉ

De vives protestations des invités, qui ont également conduit à l’expulsion de Simone Tufano (du banc), mais le directeur de course de la section de Nola, M. Imparato, a validé la finale 3-2. L’équipe de Coppola avait été désavantagée dans la demi-heure de la première mi-temps, après avoir échoué deux buts avec Gianni Di Costanzo et Pasquale Scotto di Clemente: belle conclusion de l’extérieur de la zone de Ruggiero et 1-0 Total. En seconde période, Virtus ne parvient pas à mailler et recueille le deuxième but avec Manzi, qui réaffirme un arrêt sur la ligne Cocciardo. Sous deux filets et avec les entrées sur le terrain de Palumbo, Carannante, Lucci et Erbaggio, Virtus se réveille. Gennaro Palumbo tire le gardien en pleine face à 23 ‘, Fabrizio Erbaggio raccourcit les distances à 38’, tête, sur une passe décisive de Marco Lucci et à 38 ‘Scotto di Clemente fait égalité avec un coup franc dévié par la barrière. Dans la récupération, les grenades tentent même de gagner le match, mais sur la contre-attaque, Toto sert l’aide pour Ruggiero 3-2 (peut-être juste au-delà de la ligne de balle) pour l’accolade personnelle et la victoire finale.

TOTAL FC-VIRTUS BAY 3-2

TOTAL FC (4-3-3): F. Napolitano; Ottieri (10’st Sena), Lero, Tulimiero, Nasti; C. Esposito, Parisi, Trinchese (10’Nappi, 34’st Guide); Manzi (26’st Monda), Mercogliano (20’st Toto), Ruggiero. Disponible: G. Esposito, Ranavolo, Buglione, Ferniani. Entraîneur: A. Di Somma.

VIRTUS BAY (4-3-3): Caiano; Cocciardo (20e Carannante), P. Di Costanzo, Guardascione, Schiano Lo Moriello; Course, Di Fusco (28’Herbaggio), M. Testa; G. Di Costanzo (28’st Lucci), Scotto di Clemente, Danilo (14’st Palumbo). Disponible: Sil. Tufano, Sim. Tufano, D. Testa, Ricci. Entraîneur: S. Coppola.

ARBITRE: Connu Nola.

REPÈRES: 30’pt Ruggiero (T), 18’st Manzi (T), 38’st Erbaggio (VB), 42’st Scotto di Clemente (VB), 49’st Ruggiero (T).

CARTONS JAUNES: Trinchese, Ottieri, C. Esposito (T), Guardascione, Di Fusco, Scotto di Clemente (VB).

NOTES: envoyé à 49’st Sim. Tufano (VB) sur le banc, pour protester. Coppola (VB) reçoit un avertissement. Coins: 3-8. Récupération: 4ème.