Tottenham a mis les roues en mouvement pour assurer la star de l’Ajax Onana dans un accord coûteux

Date de publication: Mardi 14 avril 2020 4:41

Tottenham a déjà pris contact avec le gardien de l’Ajax Andre Onana au sujet d’un transfert au club dans la prochaine fenêtre de transfert, selon un rapport.

Le buteur de 24 ans a aidé la partie hollandaise à atteindre la finale de la Ligue des champions l’an dernier et a été liée à une multitude de clubs de haut niveau.

Il s’agit notamment de Barcelone où il a passé cinq ans à l’académie du géant catalan.

Un retour possible au Camp Nou a été en partie alimenté par des histoires selon lesquelles Marc-André ter Stegen hésitait à un renouvellement avec le Barça, mais la plupart des rapports suggèrent que le gardien allemand est plus qu’heureux de s’inscrire à nouveau et de conserver sa position de n ° 1 contesté.

Sport affirme qu’Onana serait alors signé en tant que back-up pour ter Stegen si la réserve actuelle Neto est vendue et recevrait des assurances de temps de jeu et une garantie qu’il pourrait laisser à l’avenir si une offre sérieuse venait.

Cependant, cela pourrait sembler un compromis trop loin pour l’international camerounais, qui ne voudra probablement pas que sa carrière florissante soit suspendue.

Cela met la balle dans le camp de Tottenham et les rapports précédents suggèrent que l’équipe de Jose Mourinho est “très intéressée” à franchir le pas Onana, avec un mouvement de 40 millions d’euros annoncé.

En effet, Sport déclare maintenant que Onana a “reçu un appel” des Spurs pour discuter de la possibilité d’un transfert estival.

Ces histoires ont été renforcées par L’Equipe, qui rapporte que l’Ajax a maintenant décidé de miser sur le gardien camerounais si une équipe satisfaisait son prix demandé.

Hugo Lloris a toujours les gants de gardien de but chez Spurs, mais sa position ne semble pas aussi assurée que celle de Ter Stegen à Barcelone, donc Onana pourrait voir une place dans la première équipe s’ouvrir beaucoup plus rapidement sinon immédiatement.

Le vainqueur de la Coupe du monde française Lloris est revenu en tant que premier choix de Mourinho en février après avoir dépensé temps sur la touche suite à une luxation du coude ramassé lors d’une défaite 3-0 à Brighton en octobre.

Mais depuis son retour, Lloris a encaissé 13 buts en neuf matchs, ne gardant qu’une seule feuille et ne parvenant pas à semer le calme dans un arrière-garde de Tottenham encore troublé.

Chelsea continue à être lié aussi bien que l’on pense qu’il est se concentre d’abord sur un accord pour le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma alors qu’ils cherchent un remplacement à long terme pour le Kepa Arrizabala en difficulté.

Onana a gardé 15 draps propres pour l’Ajax cette saison.

