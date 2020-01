Tottenham a offert la chance de recruter l’attaquant de Premier League, les Spurs n’ont pas encore dit non – HITC

Tottenham Hotspur se serait vu offrir Christian Benteke.

Tottenham Hotspur a subi un coup dur le jour du Nouvel An, l’attaquant Harry Kane étant tombé avec une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite à Southampton.

Kane est désormais exclu jusqu’en avril, laissant les Spurs sans attaquant senior reconnu, Jose Mourinho ayant apparemment le sentiment que Troy Parrott n’est pas tout à fait prêt.

Son Heung-min a déjà fait le plein, mais les Spurs doivent maintenant recruter un nouvel attaquant ce mois-ci et un accord de prêt semble être la préférence.

Le Telegraph rapporte que les goûts de Krzysztof Piatek, Andre Silva et Moussa Dembele sont tous recherchés par les Spurs, alors qu’ils se sont également vu offrir l’attaquant de Crystal Palace, Christian Benteke – et n’ont pas encore dit non.

Benteke était autrefois un homme cible dangereux à Aston Villa, mais n’a marqué que quatre buts lors de ses 65 derniers matchs avec Palace, affichant une baisse remarquable depuis 2017.

Le Belge montre toujours un jeu aérien et de liaison décent, mais le manque de buts a été une véritable préoccupation, à tel point que Palace a maintenant fait venir Cenk Tosun, ce qui signifie que Benteke est disponible.

Le fait que Tottenham n’ait pas encore rejeté Benteke suggère qu’ils pourraient garder à l’esprit le joueur de 29 ans pour plus tard dans la fenêtre, au cas où ils ne pourraient pas signer une de leurs autres cibles.

Piatek ne pourra peut-être pas partir en prêt, Dembele ne le sera certainement pas et l’avenir de Silva n’est pas clair, donc garder Benteke en veilleuse peut ne pas être une si mauvaise idée.

Oui, les objectifs n’étaient pas là, mais Benteke connaît la Premier League et peut s’intégrer dans le style de jeu plus direct de Mourinho, tout en se rapprochant de Son, Dele Alli et Lucas Moura autour de lui.

Si les Spurs n’avaient aucun intérêt pour Benteke, ils auraient sûrement déjà dit non. Au lieu de cela, leur position semble laisser entendre qu’ils pourraient le vouloir s’ils ne peuvent pas signer d’autres cibles, alors n’excluez pas pour l’instant un déménagement dans le nord de Londres.

Dans d’autres nouvelles, comment le batteur de Pink Floyd Nick Mason a aidé à sauver Bolton Wanderers – Maintenant, c’est du rock’n’roll!