Tottenham a réussi à battre le «Boro» et a fait le tour de la FA Cup »

Mardi 14 janvier 2020

Les coureurs de Mourinho ont battu le ‘Boro 2 à 1 et n’ont eu aucun mal à passer à la quatrième phase du tournoi anglais. Après avoir obtenu une égalité lors du premier match, les «Spurs» ont bouclé la clé lors de la «Replay» au Tottenham Hotspur Stadium.

Après un nul surprise lors du premier match du troisième tour de la FA Cup, Tottenham Spur a dû se rendre sur un seul match pour définir la série face à Middlesbrough, parvenant à s’imposer ce mardi 14 janvier, 2-1.

Les dirigés de José Mourinho, avec une série de variations dans la formation, ont commencé à surpasser le visiteur tôt et cela s’est reflété sur le terrain lorsque Giovanni Lo Celso (2 ′) a ouvert le marqueur pour les locaux. Cependant, l’attaque des Londoniens n’a pas eu de repos et avant 20 ′ il a encore étendu la différence grâce à Erick Lamela (15 ′). Après cette entrée, le «Boro» a pris un peu plus d’initiative mais sans succès tandis que Tottenham s’est occupé de la possession jusqu’à la fin de la première étape.

Déjà dans le complément, «Lilywhites» a continué avec une supériorité sur «Boro». Cependant, le visiteur a obtenu la remise de la main de George Saville (83 ′) qui a mis l’incertitude à Londres. Cependant, les dirigeants portugais ont réussi à maintenir le résultat et ont verrouillé la clé en leur faveur.

Ainsi, l’ensemble de Mourinho est revenu aux victoires après n’avoir pas gagné en trois matchs consécutifs. Désormais, les Spurs doivent se rendre à Watford avant la date 23 de la Premier League, où ils accumulent 30 points, attendant de retrouver leur niveau et traquant Manchester United qui compte 34 unités, occupant la cinquième position et se qualifiant momentanément en Europe. Ligue

