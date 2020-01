Tottenham a scellé la signature de Steven Bergwijn »Football Press

Mercredi 29 janvier 2020

Le Néerlandais du PSV Eindhoven renforcera l’image réalisée par José Mourinho, qui a souffert de la blessure de Harry Kane. Pour garder les services du jeune extrême, Tottenham a déboursé un montant proche de 30 millions d’euros.

L’équipe londonienne a officialisé l’arrivée de Steven Bergwijn, qui arrive à Tottenham pour remplacer la place laissée par Harry Kane après la blessure qui l’éloignera des tribunaux jusqu’en avril. L’attaquant du football néerlandais aura un contrat de cinq ans.

Le joueur de 22 ans a été annoncé comme une toute nouvelle signature à travers les réseaux sociaux des redes spurs ‘et après sa présentation, il a rejoint la formation sous les ordres du personnel technique commandé par José Mourinho, qui cherchait d’urgence un remplaçant.

Bergwijn prendra la place du capitaine de l’équipe, qui devra subir une intervention chirurgicale en raison d’une blessure au tendon de la jambe gauche, ce qui le mettra hors service jusqu’en avril au moins.

Selon Telegraaf, un journal néerlandais, Tottenham a payé près de 30 millions d’euros pour la passe de l’attaquant, qui a signé un lien avec les Londoniens pour cinq saisons, jusqu’en juin 2025.

«Jouer ici est un rêve pour moi, un honneur. Je veux marquer des buts, distribuer des passes décisives et gagner la Ligue des champions », a déclaré à son arrivée le joueur qui, cette saison, a récolté six buts et 13 passes décisives en 29 matchs.

✍️ Nous sommes heureux d’annoncer la signature de @StevenBergwijn du PSV Eindhoven.

L’attaquant a signé un contrat avec le club jusqu’en 2025. # WelkomBergwijn ⚪️ #VamosSpurs pic.twitter.com/KvNtArxkt2

– Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 29 janvier 2020