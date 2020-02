Tottenham a souffert de battre Southampton pour la FA Cup »Pressfootball

Mercredi 05 février 2020

L’équipe dirigée par José Mourinho a été largement dépassée par l’engagement du ‘Soton’ mais a finalement retrouvé et battu les ‘saints’ 3-2 en match de rejeu pour le quatrième tour de la FA Cup. Son Heung-Min était le héros après avoir marqué un penalty à l’agonie.

Tottenham a souffert plus que le score pour battre Southampton 3-2 dans le match de rejeu pour le quatrième tour de la FA Cup. Après le match nul 1-1 lors du premier match, les “Spurs” ont de nouveau eu un duel compliqué contre le ‘saints’ et résolu l’engagement dans les 20 dernières minutes après une pénalité de Son Heung-Min.

Le match a commencé dans les deux sens, avec un football très dynamique et offensif. Les meilleures options étaient pour la visite, qui a bien géré le ballon et a battu Tottenham. Mais à la minute 12, les los spurs ont fait une belle contre-attaque et Jack Stephens a frappé à sa porte après un tir de Tanguy Ndombélé.

Le déroulement de la première étape n’a pas changé et les “saints” ont dominé jusqu’à la pause. Danny Ings a écrasé un tir sur la barre transversale à 19 ′ et a anticipé ce qui se passerait plus tard. Après plusieurs tentatives et arrêts de Hugo Lloris, le gardien français a finalement fait un rebond et Shane Long a fait le lien à 34 ′ après avoir terminé contre un but solitaire.

En seconde période, une superbe course de Nathan Redmond de sa propre zone s’est terminée avec la définition d’Ings (72 ′) croisée et collée au poteau de Lloris. La réaction des «éperons» est survenue instantanément après une bonne passe de Dele Alli et la définition parfaite de Lucas Moura à 78 ′.

Presque dans l’épilogue de la comparaison, Tottenham a réussi à compléter le retour et a évité d’aller à l’extension. Gedson Fernandes, récemment embauché de Mou ’, a commandé une grande contre-attaque et Alli a assisté à Son mais le gardien Angus Gunn l’a abaissé et l’arbitre a sifflé le coup de pied de pénalité. Des 12 étapes, le sud-coréen n’a pas échoué et a déclenché la joie à Londres.

Avec ce résultat, l’équipe de José Mourinho est toujours en course de la FA Cup et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. Pendant que les «saints» restaient sur la route. Le prochain match pour Tottenham aura lieu le 16 février lors de sa visite à Aston Villa pour la Premier League.

