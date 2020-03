Tottenham a-t-il sauté le pistolet dans sa décision de laisser Danny Rose partir? – HITC

Ben Davies était clairement le choix préféré de Jose Mourinho à l’arrière gauche mais a-t-il été assez bon?

Tottenham Hotspur a autorisé Danny Rose à rejoindre Newcastle United pour un prêt de six mois dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’Anglais a joué plus de 200 fois pour les Spurs et était presque toujours l’arrière gauche de premier choix du club. Cependant, depuis l’arrivée de Jose Mourinho, Rose n’a commencé qu’une seule fois en Premier League et il a rapidement su qu’il n’avait pas d’avenir sous le nouveau patron.

Le retour de Ben Davies après une blessure était une excellente nouvelle pour Mourinho, qui semblait être un de ses fans depuis son premier match en tant que manager de Tottenham.

Le Gallois a maintenant entamé chacun des quatre derniers matchs de Tottenham toutes compétitions confondues et ses performances ont été pour le moins décevantes.

Dans ces matchs, Davies a perdu 67 fois la possession du ballon, dont 46 lors des défaites contre Chelsea et les Wolves. Sa précision de dépassement moyenne au cours des deux matchs est d’un peu plus de 64%, ce qui n’est tout simplement pas suffisant pour un joueur d’une équipe visant à figurer parmi les meilleurs de la ligue. (SofaScore)

Rose compte en moyenne plus d’interceptions, de plaqués, de passes et de passes clés par match que Davies dans le vol supérieur et la Loanee de Newcastle est certainement mieux adaptée à un rôle d’ailier arrière que Mourinho a utilisé récemment.

Les Spurs auraient-ils pu garder Rose jusqu’à l’été avant de faire un appel définitif sur l’avenir de 29 ans? Mourinho a eu cette chance et il a laissé passer l’occasion et les récentes difficultés de Davies pourraient faire regretter au patron de Tottenham sa décision.

