Tottenham accepte un accord pour expédier le défenseur à Southampton

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 9:22

Le défenseur de Tottenham, Kyle Walker-Peters, devrait être prêté à Southampton pour le reste de la saison.

Football Insider affirme que les Spurs ont accepté une offre de prêt des Saints pour le défenseur de 22 ans et que Walker-Peters a accepté de déménager sur la côte sud.

Le rapport ajoute que Southampton a battu la concurrence de son rival de la Premier League, Crystal Palace, pour débarquer le défenseur.

On prétend que Spurs et Saint n’ont pas réussi à s’entendre sur des frais de transfert permanents et que l’accord ne devrait donc pas inclure une option d’achat.

Un rapport de Sky Sports indique également que Southampton est confiant de conclure l’accord au cours des prochaines 24 heures.

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Rafael van der Vaart a soutenu Steven Bergwijn pour qu’il soit un succès sous le patron des Spurs, Jose Mourinho.

Après avoir été lié à une décision de l’ailier du PSV au cours des derniers jours, les rapports ont affirmé mardi que les Spurs avaient convenu d’un accord pour amener le joueur de 22 ans dans le nord de Londres.

Bergwijn, qui a rejoint l’équipe senior du PSV en 2013, a marqué six buts et aidé 13 autres joueurs en 29 matches toutes compétitions jusqu’à présent cette saison.

Écrivant sur Twitter, Van der Vaart a expliqué pourquoi il était ravi de voir le Néerlandais en Premier League. Lire la suite…