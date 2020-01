Tottenham annonce la signature de Gedson Fernandes pour la Premier League | Premier League | Football américain























































































































Gedson Fernandes est arrivé à l’équipe anglaise de Benfica de Portugal.

Gedson Fernandes, nouveau joueur de Tottenham.

Photo:



Twitter: @SpursOfficial

Pour:

EFE

15 janvier 2020 à 07h48

Tottenham Hotspur a signé un prêt d’un an et demi au milieu de terrain de Benfica Gedson Fernandes. Le joueur de 21 ans arrive pour couvrir la perte de Moussa Sissoko, qui sera absent pendant plusieurs mois en raison de blessures, et de Tanguy Ndombele, qui a été touché par les blessures cette saison.

La mission durera 18 mois et Tottenham conserve une option d’achat à la fin de celle-ci. C’est la première signature que Tottenham fait après l’arrivée de José Mourinho au banc des éperons et peut-être pas la dernière de ce marché d’hiver, puisqu’ils ont souffert il y a quelques jours de la chute jusqu’en avril de l’attaquant Harry Kane.

Cette saison, Fernandes a disputé 16 rencontres avec Benfica. Développé dans la carrière de lisboètes, le milieu de terrain a traversé les catégories inférieures de la sélection jusqu’à ses débuts avec l’absolu, avec qui il a disputé deux matchs.

S’adressant au club, Fernandes a expliqué que sa famille avait déménagé avec lui à Londres car au Portugal “il est très difficile de trouver du travail”.

«Ils n’ont pas eu une vie brillante, mais ils ont eu une bonne vie et c’est une motivation pour moi d’être ici. Ils m’aideront à m’installer ici. Pour moi, c’est un grand rêve de venir dans ce grand club. C’est un défi fantastique », a déclaré le Portugais.

“Tous les jeunes joueurs veulent travailler avec José Mourinho parce qu’il est l’un des meilleurs”, a-t-il ajouté.

