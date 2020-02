Tottenham apprend le prix d’une cible de grève alors que deux géants de l’euro entrent en course

Date de publication: dimanche 2 février 2020 5:36

Barcelone et le Real Madrid se battront pour la signature de Victor Osimhen, cible de Tottenham Hotspur cet été, selon des informations.

L’attaquant lillois Osimhen était l’un des nombreux attaquants à être lié à Tottenham pour le mercato de janvier, avec les bonnes relations de Jose Mourinho avec le directeur sportif du club français Luis Campos, ce qui pourrait leur donner un avantage dans la course pour le signer.

Cependant, Mourinho a finalement choisi de ne pas signer un remplaçant direct pour le blessé Harry Kane, apportant seulement Steven Bergwijn, qui joue plus comme un ailier.

Si Tottenham ravive leur intérêt pour Osimhen, ils seront confrontés à la concurrence de deux des plus grands clubs européens, alors que Le10 Sport révèle que Barcelone et le Real Madrid se sont renseignés sur le joueur.

Les deux géants de la Liga ont tous deux été rejetés par Lille lors des démarches en janvier, mais on prétend qu’ils pourraient revenir pour l’attaquant en janvier.

L’attaquant nigérian serait évalué à 35 millions d’euros par le club français, qui ne l’a signé que l’été dernier, mais a vu son investissement porter ses fruits avec ses 16 buts en 32 apparitions cette saison et serait prêt à tirer parti de lui quatre. un an et demi avant l’expiration de son contrat.

Barcelone n’a pas réussi à faire entrer un autre attaquant en janvier, malgré son lien avec Rodrigo de Valence, ce qui signifie qu’ils pourraient chercher plus de profondeur en été.

En ce qui concerne le Real Madrid, la signature estivale de Luka Jovic a eu du mal pour la forme, d’où leur intérêt pour un adjoint plus fiable pour le meilleur buteur de cette saison, Karim Benzema.

Dans d’autres nouvelles de Tottenham, Mourinho a expliqué qu’il n’avait aucune chance de convaincre Christian Eriksen de rester, suite au déménagement du meneur de jeu à l’Inter Milan.

“Nous ne l’avons pas dit à cause d’un accord moral avec Christian, mais dès le premier jour de mon arrivée [last November], il m’a dit qu’il n’allait pas signer [a contract]», A déclaré Mourinho.

“Alors c’était pour moi et M. [Daniel] Levy pour gérer la situation – pour moi d’avoir un joueur sans grande motivation mais toujours un bon sens du professionnalisme et du respect du club.

“Et M. Levy, du côté des affaires, a réussi à faire beaucoup avec six mois restants sur le contrat.”

