Tottenham aujourd’hui: les mots de Harry Kane qui ouvrent la porte pour quitter l’équipe | Premier League

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a laissé son avenir au club anglais dans les airs “s’il ne progresse pas en équipe” et a montré son ambition de devenir “l’un des meilleurs” footballeurs du monde.

L’attaquant international anglais s’est montré frustré par le manque de titres à Tottenham et, lors d’une rencontre numérique avec Sky, n’a pas exclu son départ. “C’est une de ces choses que je ne pouvais pas dire oui et je ne pouvais pas dire non. J’adore les Spurs, je les aimerai toujours, mais si je n’ai pas l’impression de progresser en équipe ou d’aller dans la bonne direction, alors je ne suis pas le seul à rester.” déclaré.

“Je suis un joueur ambitieux, je veux m’améliorer et m’améliorer, devenir l’un des meilleurs joueurs. Tout dépend donc de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons. Ce n’est pas définitif que je vais rester ici pour toujours”, a-t-il ajouté.

Kane, qui se remet d’une blessure aux ischio-jambiers lors de l’arrêt de football du Coronavirus, a parlé de ses dernières années à Tottenham et de son impuissance face au manque de succès: “Nous disons cela pour un couple Pendant des années, nous avons une équipe fantastique, mais pour une raison ou une autre, nous n’avons pas pu obtenir les trophées que, lorsque vous regardez de l’extérieur, nous avons l’équipe à obtenir. ”

“C’est quelque chose de difficile à intégrer en tant que joueur. Je veux gagner dans tout ce que je fais et quand nous nous rapprochons et que vous n’y arrivez pas, c’est difficile à assumer et cela s’accumule. Donc, moi et l’équipe devons donner tout ce que nous avons, quoi Le meilleur de vous, pour gagner chaque match et remporter des titres. Pour une raison ou une autre, nous n’avons pas encore réussi », a-t-il reconnu après avoir rappelé la dernière finale de la Ligue des champions perdue.

L’arrivée du Portugais José Mourinho en tant qu’entraîneur aura des effets pour Kane dès la saison prochaine. “Il fera une pré-saison avec l’équipe pour inculquer ses valeurs et nous verrons ce qui se passe. C’est un gars honnête et il vous dit si vous faites bien les choses ou pas. S’il vous aime, il vous le dira et s’il ne vous aime pas aussi”, a-t-il déclaré. .

“Nous avons une bonne relation. Nous parlons de l’équipe de temps en temps, de ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons nous améliorer. C’est formidable de travailler avec un entraîneur comme José. Il est l’un des meilleurs au monde. Il a tout gagné partout. Je suis sûr que il veut le faire dans les Spurs “, a-t-il condamné.