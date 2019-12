Tottenham condamne des actes racistes dans son stade

Les Spurs sont tombés à domicile contre Chelsea.

Une fois de plus, le racisme est apparu dans un stade de football, cette fois le London Derbi a été taché de chansons contre Antonio Rüdiger et son teint.

Avant l'événement désagréable, Tottenham a publié sa position via son compte Twitter, dans lequel il a condamné tout acte qui attaque les joueurs dans ses installations.

"Tout type de racisme est inacceptable et ne sera pas toléré dans notre stade … nous appliquerons les mesures les plus strictes contre quiconque se comporte de cette manière", a-t-il déclaré.

💬 Le club communique ce qui suit:

"Tout type de racisme est inacceptable et ne sera pas toléré dans notre stade. Nous prenons ces questions très au sérieux et nous appliquerons les mesures les plus strictes contre quiconque se comporte de cette façon." pic.twitter.com/t4ng7CygBl

– Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 22 décembre 2019