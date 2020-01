Tottenham, de José Mourinho, a souffert pour se qualifier pour la FA Cup en Angleterre | Premier League | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le Colombien, Dávinson Sánchez, a commencé et joué les quatre-vingt-dix minutes.

José Mourinho, entraîneur de Tottenham.

Photo:



EFE

Pour:

EFE

14 janvier 2020 à 18 h 06

Les Argentins Erik Lamela et Giovani Lo Celso ont placé Tottenham Hotspur au quatrième tour de la FA Cup en aidant avec deux buts à gagner contre Middlesbrough de Jonathan Woodgate (2-1).

Les Spurs, qui ont égalisé un dans le match disputé à Middlesbrough, ont dû se rendre à la «rediffusion» et, déjà dans leur stade, ont condamné la passe au tour suivant.

Dans une première équipe avec trois Argentins (outre Lo Celso et Lamela, Paulo Gazzaniga dans le but) et un Colombien (Dávinson Sánchez), Tottenham était en tête dans les bonnes premières minutes.

Avant que la deuxième minute du match ne soit terminée, l’Espagnol Tomas Mejías, titre à Middlesbrough a commis une grossière erreur et a délivré le premier but sur une plaque à Tottenham.

L’ancien Real Madrid avait tort dans le ballon en donnant le ballon directement à Lo Celso. L’Argentin est entré dans la zone et a défini avec le gaucher, obtenant son premier but dans le nouveau stade de Tottenham.

Quelques minutes plus tard, Lamela, avec un grand jeu de personne, allait définir le deuxième contre Mejías, ouvrant la voie aux Spurs au quatrième tour. Seul un peu de George Saville pour le Woodgate dans la dernière partie du match a donné une certaine émotion à l’affrontement.

Lors de la prochaine étape de la compétition, Tottenham de José Mourinho affrontera Southampton loin de chez lui.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez