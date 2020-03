Tottenham doit abandonner Mourinho dès que possible

Daniel Levy a été exhorté à mordre la balle et à se débarrasser de Jose Mourinho à la première occasion disponible avant que les choses ne deviennent vraiment aigres à Tottenham.

Pour commencer, c’est Rob McCarthy, fan des Spurs, qui exprime clairement ses sentiments sur le brandon portugais…

Mourinho n’est en charge des Spurs que depuis novembre, mais j’en ai déjà assez et je veux que le soi-disant «humble» disparaisse dès que possible.

Avant de commencer, permettez-moi de bien mettre mes cartes sur la table et de déclarer que j’étais derrière la décision de mettre fin au temps de Mauricio Pochettino au club – mais pas si cela signifiait se tourner vers Mourinho comme sauveur.

Alors ici, J’expose MES cinq raisons pour lesquelles Daniel Levy doit agir le plus tôt possible pour mettre fin à ce partenariat impie.

1) JAMAIS LE BON AJUSTEMENT EN PREMIER LIEU

Quand Pochettinho s’est vu montrer la porte par Tottenham à la mi-novembre, ça a été un choc pour beaucoup mais soyons honnêtes – ça allait arriver.

L’Argentin était un personnage extrêmement populaire et avait fait des merveilles sans trophée dans le nord de Londres, mais il était un homme battu après la défaite finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

Cependant, ce qui est venu ensuite a été l’une des rares erreurs majeures que le président des Spurs, très décrié, Daniel Levy a fait ces derniers temps.

Oui, il aurait dû donner de l’argent à Pochettino à dépenser dans deux fenêtres de transfert dans lesquelles aucun joueur n’a été amené, mais en échangeant l’un des managers les plus populaires de l’histoire du club contre un homme qui était détesté (pas un mot que j’utilise à la légère) par le la majorité des fans des Spurs était une erreur monumentale.

Les trophées sont importants, je comprends, mais à quel prix – et pourquoi construire une si bonne grâce avec les supporters en leur donnant le meilleur stade du pays, pour ensuite les gifler en se tournant vers “ l’ennemi ” pour amener dans de l’argenterie pour le remplir!?

Il y avait de meilleures options, mais Levy pensait que Mourinho, dont le succès était en déclin depuis des années, était la réponse.

Cependant, à peine cinq mois après le début du règne de Mourinho et Levy s’est déjà avéré faux – les Spurs glissant sur la table de la Premier League à un rythme alarmant, humilié par Leipzig en Ligue des champions et humilié à domicile en luttant contre Norwich en FA Cup.

Mais les suprêmes des Spurs ont-ils la clairvoyance de voir qu’il s’agit d’un mariage fait en enfer et d’agir en conséquence avant que les choses n’empirent – même quand il n’y a pas de football actuellement joué.

2) LA NÉGATIVITÉ RACE LA NÉGATIVITÉ

Quand Jose est arrivé pour la première fois, il a sorti son «acte de gars sympa» normal et positif, mais quand les choses commencent à aller vers le sud, la négativité et les excuses commencent à se manifester, et c’est ce qui nous reste maintenant.

Oui, n’importe quelle équipe du pays souffrirait de perdre des goûts de Harry Kane et Son Heung-Min, et dans une moindre mesure Steven Bergwijn et Moussa Sissoko, mais l’ancien “ Special One ” aurait galvanisé ses troupes et trouvé un moyen de traverser une période difficile. Peut-être que les excuses sont plus faciles à trouver que de travailler sur une formule pour s’en sortir, et peut-être qu’il vient juste d’être découvert pour ce qu’il est: un homme de grands mots, mais en fait un de peu de substance!

Dire au monde entier que Le banc de Leipzig ferait partie de son équipe aurait fait des merveilles pour les joueurs qui avaient fait de leur mieux pour obtenir un résultat pour le club contre une équipe de Bundesliga qui volait cette saison.

Pourquoi toutes ces années d’expérience ne lui ont-elles pas appris que le joueur moderne ne répond pas bien à ce genre de jibes.

Après tout, il a appris son style de gestion de l’homme auprès de l’un des meilleurs de Sir Bobby Robson, alors pourquoi il a mis cela de côté pour les commentaires sarcastiques de ses années les plus anciennes.

La négativité de Mourinho s’est répandue du haut et a laissé une équipe de Tottenham privée de confiance et d’espoir. Une autre raison pour laquelle Levy doit agir maintenant!

3) TACTIQUE ENCORE DROITE DES NOUVELLES

Je l’ai abordé dans ce dernier segment, mais le fait que Mourinho ne puisse pas organiser un style de jeu qui pourrait encore fonctionner sans ses deux meilleurs attaquants est un léger impact sur son génie tactique supposé.

Le Jose de Chelsea au milieu des années 2000 aurait probablement trouvé un moyen de faire passer Chelsea, mais le jeu a tellement évolué depuis et les tactiques de Mourinho n’ont pas évolué avec.

En regardant Tottenham, vous n’avez vraiment aucune idée de ce qu’ils essaient de faire. À leur meilleur sous Pochettino, c’était des trucs à indice d’octane élevé avec une presse intense et un véritable but dans leur jeu d’attaque.

Sous Mourinho, c’est lent, jouez en vous-même un football qui n’a pas sa place dans le jeu moderne.

Il y a eu de très bons résultats, le battement 5-0 de Burnley a vu les Spurs produire un football éblouissant qui prouve que Jose a encore «quelque chose» dans son casier, mais pour la plupart, c’était de l’écume turgescente.

Même la victoire à domicile sur Manchester City était comme regarder un méné de Ligue 2 affronter un poids lourd de Premier League en FA Cup, telle était la domination de City. Oui, Les éperons ont été victorieux mais quiconque a regardé ce match saura qu’ils auraient dû être battus. C’est la pure chance et le gaspillage de City qui les ont aidés à traverser ce match, rien de ce que Mourinho a fait.

Il y a eu quelques autres victoires qui peuvent être étiquetées exactement de la même manière, et cela m’étonne que quelqu’un qui a été si vénéré dans le jeu pour être un génie tactique ne puisse pas trouver une méthode de jeu pour s’adapter à ce qu’il a à sa disposition. . N’est-ce pas pour cela que Levy le paie?

4) JOSE SEJOURS, LES MEILLEURS QUITTERONT

Le talismanique Harry Kane est déjà laissant entendre qu’il est prêt à mettre fin à son association avec le club, mais il est l’âme de l’équipe et ses objectifs qui ont amené Tottenham où ils sont. Cela ne peut pas se produire.

Mourinho aliène une fois de plus ses joueurs, n’apprenant d’aucune de ses leçons précédentes.

Ayant enfin obtenu un air de Dele Alli, ce que Pochettino n’a pas pu faire au cours des 18 derniers mois de son règne, Mourinho a ensuite affirmé que les Spurs étaient une meilleure équipe sans lui après l’avoir retiré à mi-chemin de la seconde moitié de la maison 1-0. défaite contre Leipzig. Inutile de dire que Deli n’a plus été le même joueur depuis.

Jan Vertonghen a également subi ce traitement cette saison, tandis que Tanguy Ndombele est le dernier à obtenir des déguisements publics de son manager.

La signature du record du club a clairement du mal à s’adapter au rythme du football anglais, après avoir parcouru des matchs en France, mais est-ce vraiment le chemin à parcourir auprès des médias?

Ndombele a un immense talent et pourrait former un partenariat spécial au milieu de terrain avec Giovani Lo Celso pour les années à venir, mais la façon dont les choses se passent, il sera vendu pour la moitié de ce que Tottenham a payé pour lui cette fois l’année prochaine et sera presque certainement un grand succès autre part. Barcelone et Le PSG renifle déjà, après tout.

Qu’est-il advenu de travailler avec les joueurs sur le terrain d’entraînement et de les aider à adapter leur jeu, est-ce trop demander aux spécifications du travail de Jose?

5) N’Y SERA JAMAIS DANS LE LONG TERRE DE TOUTE FAÇON

Et puis il y a la question de la longévité. Jose ne reste jamais sur place pendant une longue période de temps est toujours à l’affût de son prochain grand concert.

Que les fans de Tottenham le veuillent ou non, Mourinho aura considéré la prise de contrôle dans le nord de Londres comme une descente selon ses propres critères, mais il a dû reconstruire sa réputation après que les choses se soient mal terminées à Manchester United.

Dans ses neuf postes de direction depuis sa première prise de fonction à Benfica en 2000, Mourinho n’a duré que trois ans à deux reprises – à Chelsea de juin 2004 à septembre 2007 et au Real Madrid, de mai 2010 à juin 2013.

S’il doit y avoir une refonte de l’équipe à Spurs, alors pourquoi devrait-on faire confiance à Mourinho pour amener ses propres joueurs alors qu’il pourrait être en Espagne, en Italie ou même en Allemagne dans un an quand l’un des vrais poids lourds revient bêtement appeler .

En bref, Jose Mourinho est une couleur éclatée dans le match d’aujourd’hui. Son style de gestion et de football n’appartient pas au présent et plus tôt Daniel Levy stationne son propre ego et fait ce qu’il faut pour Tottenham, mieux c’est.

Par Rob McCarthy

