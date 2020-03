Tottenham éliminé en FA Cup, Dier perd la tête: affrontement avec un fan dans les tribunes VIDEO | Estero

la Tottenham dit au revoir à la FA Cup après la défaite interne avec Norwich aux tirs au but, l’équipe de Mourinho quitte le terrain parmi les sifflets de la foule locale et il y a plus: Eric Dier perd la tête. Le milieu de terrain anglais en effet entre les mains d’un fan des Spurs dans les gradins, seule l’intervention des stadiers a empêché le conflit de s’enflammer et Dier a été licencié. La critique de la défaite n’aurait pas été déclenchée par la colère du milieu de terrain: le fan aurait tourné insultes racistes à Gedson Fernandes, Dier interviendrait alors pour défendre son partenaire.

