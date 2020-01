Tottenham emmène Gedson Fernandes: Eriksen plus près de l’Inter

chrétien Eriksen et leInter ils semblent se rapprocher. Un petit pas, mais les sensations qui s’échappent suggèrent que la négociation pourrait prendre un tournant décisif dès janvier.

Un autre indice pourrait être que le Tottenham a officiellement fermé ce qui pourrait remplacer le Danois, c’est-à-dire Gedson Fernandes tiré de Benfica.

Une démarche à comprendre comme une couverture pour un éventuel départ du champion danois? Peut-être, nous devons juste attendre.

Renforts de première classe

Eriksen c’est certainement un nom en orbite inter depuis un certain temps; compter demandé des renforts qui pourraient être utiles pour chasser le Juventus: le milieu de terrain expirant en juin serait une greffe idéale pour l’âge, la classe et le charisme.

Malgré les démentis, l’Inter semble avoir offert au Danois un contrat 7.5 millions par an plus évidemment les bonus liés aux victoires et aux trophées. De plus, l’Inter, fort de la volonté du joueur de s’habiller immédiatement en noir et bleu, selon Sky Sport, semble avoir soumis une première offre de 10 millions d’euros; rejeté par le club londonien qui demande 20 millions.

Une piste en béton, donc, qui pourrait prendre encore plus de temps dans ces heures car les Spurs ont officialisé l’achat de la classe de bijoux portugais 1999 Gedson Fernades, arrivé à la cour de Mourinho avec la formule d’un prêt de 18 mois avec droit de rachat.

Tout dans les prochaines heures pourrait vous faire penser à une accélération, on verra.