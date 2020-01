Tottenham en pourparlers d’ailier de 30 millions de livres sterling; accord devrait être fait dans 48 heures

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 15h03

Tottenham se rapprocherait de l’international néerlandais du PSV Eindhoven Steven Bergwijn, avec un accord de 30 millions de livres sterling.

Le joueur de 22 ans a été exclu de l’équipe du PSV pour le match de dimanche soir contre le FC Twente après Éperons déposé une offre pour l’attaquant passionnant.

Et les rapports en Hollande s’attendent à ce que l’accord soit conclu dans les prochaines 48 heures.

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, et le président Daniel Levy auraient rencontré les conseillers de Bergwijn la semaine dernière, le joueur ayant une clause dans son contrat lui permettant de partir pour 30 millions de livres sterling.

Bergwijn était sur le point de rejoindre Séville l’année dernière, mais l’accord s’est effondré lorsque le club espagnol n’a pas déclenché le rachat.

Maintenant, il semble destiné à la Premier League, ayant déjà été lié à Leicester.

On dit que Mourinho est un grand fan de la polyvalence de Bergwijn, l’attaquant pouvant jouer à travers les trois premiers et a marqué six buts cette saison.

Bergwijn, qui a été couronné sept fois pour son pays par Ronald Koeman, a remporté trois titres d’Eredivisie avec le PSV.

Pendant ce temps, Mourinho est désireux de déménager pour le milieu de terrain de la Juventus Emre Can et se prépare à offrir plus de 30 millions d’euros pour le signer, selon des informations.

Can, qui a déménagé de Turin à Liverpool à l’été 2018, n’a pas réussi à se démarquer sous la direction de Maurizio Sarri, qui n’a disputé que huit matchs de Serie A cette saison.

L’international allemand ne faisait pas partie de son équipe de Ligue des champions et se bat pour une place aux côtés de Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi.

De plus, Adrien Rabiot et Aaron Ramsey ont tous deux rejoint l’été le Paris Saint-Germain et Arsenal, respectivement. Lire la suite…