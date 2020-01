Tottenham, Eriksen sur le banc contre Watford: l’Inter le croit

Des signaux pourraient être attendus de Eriksen et de Mourinho dans le match d’aujourd’hui entre Tottenham et Watford. Les signes sont là et pour leInter semble tout à fait encourageant. Eriksen, en fait, n’est pas dans le onze de départ: c’est un signe clair que les Spurs réfléchissent déjà à un avenir possible sans le Danois. L’Inter attend donc avec confiance, convaincu que la direction londonienne peut baisser les demandes et que le joueur peut arriver de cette séance de marché à Milan.

Attente, espoir et confiance

Le manager de Nerazzurri a rencontré l’agent du joueur cette semaine, qui à son tour s’entretiendra avec les responsables de Tottenham pour les convaincre de vendre Eriksen depuis la session de janvier. En fait, rappelez-vous que le joueur est sur le point d’expirer et qu’un éventuel séjour de 6 mois à Londres amènerait alors Tottenham à perdre à zéro, sans monétiser, l’un de ses talents les plus importants. L’Inter s’appuie également sur cela, plein d’espoir et de plus en plus convaincu de donner la star danoise à Antonio compter. Un signal, celui du banc d’aujourd’hui contre Watford, qui ne peut que nourrir la confiance. Eriksen et Inter semblent de plus en plus proches.