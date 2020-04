Tottenham espère décrocher un client Jorge Mendes pour bien moins de 80 millions de livres sterling – HITC

Jose Mourinho a besoin d’une refonte défensive s’il veut transformer à nouveau les Spurs en force de Premier League – Ruben Dias de Benfica convient certainement.

Tottenham Hotspur espère conclure un accord avec le défenseur central de Benfica Ruben Dias alors qu’il cherche à recruter l’international portugais pour bien moins que sa clause de libération de 80 millions de livres sterling, selon Football London.

L’un des managers les plus performants de l’ère moderne a bâti sa réputation sur une ligne de fond solide comme le roc.

Chelsea n’a concédé que 15 buts en remportant la Premier League pour la première fois sous la direction de Mourinho en 2005, tandis que Sergio Ramos, Pepe, Marco Materazzi et co ont joué certains des meilleurs matchs de football de leur carrière sous la tactique portugaise au Real Madrid et l’Inter Milan.

Malheureusement pour Mourinho, cependant, les draps propres sont rares depuis son retour sur les côtes anglaises. La défense des Spurs est construite sur du sable et nécessite une refonte avec Toby Alderweireld et le sous-traitant Jan Vertonghen bien au-delà de leur meilleur niveau.

Dias, qui était continuellement lié à Manchester United pendant le sort de Mourinho à Old Trafford, est apparemment sur le radar des Spurs maintenant avec la relation du manager avec le super-agent Jorge Mendes, ouvrant potentiellement la porte pour un swoop d’été.

Mais, comme le souligne Football London, Tottenham ne cherchera pas à déclencher la clause de libération de 80 millions de livres sterling dans son contrat, dans l’espoir de débarquer Dias pour beaucoup moins cher. On estime que le diplômé de l’académie de Benfica est évalué à environ 40 millions de livres sterling, ce qui peut être encore un peu trop cher pour une équipe qui semblait prête à passer à côté de la Ligue des champions avant même que la crise sanitaire mondiale n’éclate.

