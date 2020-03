Tottenham est brisé alors que la prophétie de Mourinho se réalise d’elle-même

La victoire de Tottenham contre les Wolves à Molineux en décembre a été le coup de grâce de la saison. C’était également au début de José Mourinho, lorsque des résultats inexplicables sont venus avec la suggestion d’un tour de passe-passe. En regardant en arrière maintenant, sur les très nombreuses poussées d’Adama Traoré et la dernière contribution positive d’un Jan Vertonghen malade, les Spurs ont eu une chance absurde.

Non pas qu’ils aient eu beaucoup de chance depuis. Mourinho a ajouté Hugo Lloris à sa longue liste de blessures avant le coup d’envoi dimanche, Erik Lamela était reposé et reste incapable de s’entraîner, et Toby Alderweireld a payé ses récentes mauvaises performances avec sa place de départ.

La vengeance des loups était là pour prendre et ils l’ont dûment pris. Ils se sont remis deux fois d’une position perdante, ont marqué trois buts bien exécutés dans le processus et se sont bien mis à la recherche de la qualification pour la Ligue des champions. Malheureusement pour Tottenham, cependant, ce n’était pas un jour pour être magnanime dans la défaite; ils sont dans une terrible confusion.

Au départ, il y avait vraiment eu des signes encourageants. Mourinho a réagi aux dommages que Traoré avait causés avant Noël, élaborant un plan qui a largement fonctionné. L’ailier n’est peut-être pas tout à fait revenu à l’endroit où il était avant sa blessure, mais sa menace incendiaire reste assez réelle – et elle a été contenue avec beaucoup de mal par une combinaison de Japhet Tanganga, à gauche d’un arrière-trois, et Ben Davies, jouant à l’extérieur lui à l’arrière.

C’est le Mourinho dont les partisans des Spurs veulent en savoir plus. Moins le mécontentement gémissant, qui passe ses conférences de presse à raconter des histoires de malchance; plus le pragmatiste, l’entraîneur qui utilise ce qu’il a à tracer une voie à suivre.

Cette dynamique était intelligente: Davies et Tanganga se sont accrochés à Traoré et son effet sur le jeu est resté largement latent.

Heureusement, car la défense de Mourinho n’est pas conçue pour résister à aucune sorte d’examen. C’est un inconvénient pour lequel il mérite certainement une certaine sympathie. Les changements constants engendrent le chaos et informent les performances parsemées de terribles erreurs et, malheureusement, cette tendance s’est poursuivie à White Hart Lane.

Dans ce slapstick se trouve une vérité qui est sur le point de faire de cette saison une radiation. Vraiment, Mourinho essaie de construire quelque chose sans aucune fondation et avec un défaut de conception connu. C’est une voiture à roues carrées, une tente sans piquets; une idée qui est si compromise qu’elle ne nécessite aucun test supplémentaire.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bons joueurs de ce côté des Spurs. Il y en a – beaucoup – mais aucun d’entre eux n’occupe des postes clés. La conséquence en a été démontrée dans cette défaite contre les Loups, qui est vraiment devenu un conflit entre ce que l’équipe de Mourinho pouvait faire et ce qu’ils ne pouvaient pas, avec tous les protagonistes habituels jouant consciencieusement leur rôle.

Ce sont les virages serrés et lisses de Giovani Lo Celso contre l’incapacité du milieu de terrain à protéger les joueurs derrière. Ce sont les coups de torche de Lucas Moura et Steven Bergwijn contre leur incapacité collective à conserver la possession. Donnez et prenez, partout sur le terrain.

C’était Dele Alli contre lui-même. Les touches intelligentes et imaginatives dont il est capable, qui étaient au cœur du beau but de Serge Aurier, et les pauses indulgentes dans son jeu, qui abandonnent le ballon avec insouciance et tuent les mouvements d’attaque à mort de pierre. Ils sont une seule et même chose, ces yings et yangs, manifestations de quelque chose qui a des résultats différents selon le scénario.

Définis par ces contrastes, les Spurs sont une équipe de moments étranges – de joueurs faisant des choses qu’ils ne devraient vraiment pas avoir à faire. En première mi-temps, Aurier a dansé à l’intérieur de son homme pour boucler du pied gauche (!) À l’intérieur du poteau éloigné. Dans le deuxième, Lo Celso a couru 60 yards pour effectuer une intervention critique dans sa propre boîte, fouettant une balle lâche hors du terrain et en sécurité.

Cela montre un esprit louable, aussi que ces joueurs sont prêts à s’étendre au-delà de leurs zones de confort, mais ce n’est pas propice à toute sorte de rythme. Ni aucune commande.

C’est le contraire, en fait. Il crée ce sentiment écrasant que la catastrophe se cache à chaque coin de rue. Alors que les équipes correctement structurées doivent être ventilées au fil du temps, les Spurs de Mourinho peuvent concéder à n’importe quelle situation à tout moment. Des virages offensifs, des phases de possession profondément dans la moitié de terrain adverse; ils ne sont jamais en sécurité.

Cela ne signifie pas qu’ils ne jouent pas bien dans les patchs. Tottenham l’a fait ici, offrant probablement plus de menace qu’à tout autre moment au cours du dernier mois. Cela signifie simplement que ces mouvements n’entraînent aucune dynamique. Peu importe le nombre de passages effectués ou de prises de vue, car il n’y a aucun moyen de contenir cette pression, de la stocker, puis de l’utiliser de manière productive.

Même les buts marqués par les Spurs dimanche semblaient être des actes de hasard aléatoires, les résultats d’un peu plus de dix secondes de jeu brièvement connecté qui se sont en quelque sorte mis en place.

Mais les objectifs qu’ils ont concédés étaient descriptifs, chacun trahissant un type d’incompétence différent. Un dégagement manqué ici, un tacle manqué là-bas. Ils étaient tous bien pris et bien construits, mais ils ont fait face à si peu de résistance que cela ne semble guère le point. Ils n’ont pas marqué contre une équipe, mais plutôt un ensemble de joueurs qui ne comprennent que vaguement leur rôle et jouent comme s’ils étaient conscients de leurs propres faiblesses flagrantes.

Mourinho sera faire semblant de penser quelque chose ou autre, bien sûr. Il se déclarera heureux de cela, ravi de cela et enthousiasmé par quelque chose qui – secrètement – lui fait du bien. On continue encore et encore.

Quoi qu’il en soit, cependant. La seule vraie conclusion à tirer est que rien sur Tottenham n’aura d’importance jusqu’à la fin de la saison.

