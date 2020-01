Tottenham est reparti avec une grande décision alors que Chelsea détournerait l’intérêt de l’ailier – HITC

Chelsea et Tottenham Hotspur s’intéressent tous les deux à Thomas Lemar.

Tottenham Hotspur s’apprête à signer un prêt à Gedson Fernandes, mais ils risquent d’en manquer un autre ce mois-ci.

Le milieu de terrain de Benfica Fernandes devrait rejoindre les Spurs pour un contrat de prêt de 18 mois, et ce n’est pas le seul contrat de prêt avec lequel il a été lié ce mois-ci.

Le Telegraph rapporte que les Spurs ont manifesté leur intérêt à prêter Thomas Lemar à l’Atletico Madrid, l’ailier semblant être disponible ce mois-ci.

Cependant, ce même rapport suggère que Chelsea a maintenant détourné leur intérêt et a fait une offre pour le Français, les poussant devant les Spurs dans la course.

Cela laisse Tottenham avec une grande décision à prendre, en termes de pousser vraiment et d’essayer de suivre cet intérêt initial et d’essayer de battre Chelsea contre lui.

En vérité, il est préférable que les Spurs quittent Lemar pour Chelsea, pour plusieurs raisons – à commencer par sa mauvaise forme avec l’Atletico.

Avec une signature de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling) en provenance de Monaco en 2018, Lemar est arrivé avec une grande réputation, ayant particulièrement excellé avec Monaco lors de leur impressionnante saison 2016-17.

Cependant, l’ailier gauche a floppé en Espagne, enregistrant seulement trois buts et trois passes décisives en Liga; dont aucun n’est venu cette saison. Ce n’est pas exactement le record d’un joueur qui peut faire avancer les Spurs, d’autant plus qu’un ailier n’est pas un besoin absolu pour le moment.

Les Spurs ont Son Heung-min, Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Christian Eriksen, Dele Alli, Erik Lamela et Ryan Sessegnon qui peuvent tous jouer à grande échelle si nécessaire, donc Tottenham n’a pas nécessairement besoin de Lemar maintenant.

Ce dont ils ont besoin, c’est d’un attaquant, avec Harry Kane jusqu’en avril. Lemar ne correspond pas à ce projet de loi, et les efforts de Tottenham seraient mieux dépensés sur un avant-centre.

Le voir signer pour Chelsea serait frustrant après cet intérêt initial, mais Tottenham a des besoins plus importants en ce moment – et un ailier peu performant n’est pas une priorité pour Jose Mourinho and co.