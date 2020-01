Tottenham ‘est tellement malchanceux avec des blessures’ – Mourinho

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 9:56

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, pense que son équipe a été très «malchanceuse» avec des blessures cette saison après un Victoire 2-1 sur Norwich City mercredi soir.

Son Heung-min a mis fin à une sécheresse de sept matchs alors qu’il hochait la tête à la maison à 11 minutes Tottenham étaient sur le rack pour donner MourinhoLes hommes les trois points.

Ils avaient pris les devants en première mi-temps grâce à Dele Alli, mais le penalty de Teemu Pukki a attiré Norwich et ce sont les visiteurs qui ont pris le dessus.

Le milieu de terrain des Spurs, Harry Winks, subit une grave blessure à la cheville, Mourinho déplorant leur chance cette campagne.

Mourinho a déclaré à BBC Sport: «C’est une victoire très importante pour nous contre un adversaire difficile. Nous avons souffert en seconde période et nous n’avons qu’à nous blâmer.

«Nous sommes dans une situation où je dois penser, penser, penser. Je regarde au banc et nous n’avons pas de joueurs attaquants. J’ai dû décoller Erik Lamela à cause de la fatigue mais nous avons montré une incroyable réaction pour marquer un deuxième but.

«Quand Chelsea veut gagner, ils font appel à Michy Batshuayi. Lorsque Manchester City veut changer Gabriel Jesus, ils font venir Sergio Aguero.

«Nous sommes tellement malchanceux avec les blessures. On récupère Hugo Lloris et on perd Harry Winks. C’est incroyable.”

Mourinho a ajouté: «Tout le monde veut donner les meilleures conditions à l’équipe, mais nous pensons tous les jours et communiquons tous les jours. Nous devons être calmes. “