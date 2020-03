Tottenham et Arsenal se disputent l’arrière gauche de 22,8 M £

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 8:38

Tottenham et Arsenal sont prêts à se battre pour un arrière gauche de 22,8 millions de livres sterling, tandis qu’Odion Ighalo est heureux de remporter 6 millions de livres sterling pour rejoindre Manchester United, selon Paper Talk de mardi.

BATAILLE DU NORD DE LONDRES POUR TERRIR GAUCHE

Arsenal et Tottenham sont prêts à s’affronter pour signer un arrière gauche de LaLiga très apprécié cet été.

Selon des informations parues mardi dans les médias anglais, via le journal espagnol La Razon, les deux clubs souhaitent vivement recruter des talents de Getafe Marc Cucurella.

On prétend que Getafe paiera au total 6 millions d’euros (5,5 millions de livres sterling) pour signer définitivement Cucurella après un impressionnant prêt de Barcelone, mais ils pourraient le vendre directement.

L’arrière gauche aura une clause de libération de 25 millions d’euros (22,8 millions de livres sterling) dans son contrat, mais Barcelone prendra 40% des frais s’il continue à la fin de la saison.

Cucurella est un arrière latéral rapide, d’attaque qui peut également jouer à gauche du milieu de terrain, et a accumulé cinq passes jusqu’ici ce trimestre.

Arsenal et Tottenham affronteront une multitude de rivaux pour la signature du joueur, cependant, l’Atletico Madrid, le Bayer Leverkusen, le Borussia Monchengladbach, Chelsea, Napoli et Sevilla ont également dit être enthousiastes.

Les Gunners ont éclaboussé Kieran Tierney l’été dernier, alors qu’ils ont également vu Bukayo Saka émerger dans cette position, donc signer un autre arrière gauche serait quelque peu surprenant.

Cela pourrait laisser les Spurs parmi les favoris pour signer le joueur de 21 ans, avec Danny Rose qui devrait être vendu cet été et Jose Mourinho pas convaincu que Ben Davies soit la réponse à long terme dans le poste.

La signature estivale de Ryan Sessegnon est également une option, mais des doutes subsistent quant à savoir si l’ancienne star de Fulham est mieux employée comme ailier plutôt que comme arrière gauche.

ET PLUS DE GOSSIP

La star du PSG Neymar obtiendra son souhait de revenir à Barcelone cet été – si le club paie son prix demandé de 136 millions de livres sterling (Daily Mirror)

L’UEFA demandera environ 275 millions de livres sterling de compensation si l’Euro 2020 est repoussé d’un an, selon des informations (The Sun)

Odion Ighalo prendra volontiers un coup de 6 millions de livres sterling pour rendre son passage à Manchester United permanent (The Sun)

Chelsea aurait établi un «premier contact» avec Porto pour un transfert de 36 millions de livres sterling pour l’arrière gauche brésilien Alex Telles (The Sun)

Manchester City est prêt à laisser Riyad Mahrez partir cet été – mais le Paris Saint-Germain doit débourser 80 millions de livres sterling (The Sun)

Alexis Sanchez et William Saliba pourraient jouer dans les derniers matchs de Premier League de cette saison si la campagne est prolongée (The Sun)

La Premier League risque de rompre son contrat de télévision de 3 milliards de livres sterling pour cette saison si la compétition n’est pas terminée fin juillet (Daily Mail)

L’équipe de Liverpool a été nommée “la plus précieuse d’Europe” avec les hommes de Jurgen Klopp pour une valeur estimée à 1,27 milliard de livres sterling et devant Manchester City et Barcelone (Daily Mail)

Les clubs de Premier League ont été contraints de suspendre les tournées de pré-saison, certains devraient manquer des millions (Daily Mail)

Chelsea aurait tourné son attention vers Moussa Dembele de Lyon alors que Liverpool cherche à les battre à la signature de Timo Werner (Daily Mail)

Manchester United fait face à la concurrence de Manchester City et de la Juventus pour le transfert de Tottenham Harry Kane (Daily Mirror)

Liverpool a été lié à des transferts d’été pour l’ailier du Bayer Leverkusen Leon Bailey, le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach Denis Zakaria et l’attaquant de RB Leipzig Timo Werner (Daily Mirror)

Manchester United et Arsenal envisagent un swoop pour le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti alors que le club espagnol cherche à décharger le Français (Daily Mirror)

Manchester United pourrait débarquer Denis Zakaria cet été, le coronavirus forçant potentiellement le Borussia Mönchengladbach à le vendre (Daily Star)

Les six meilleurs clubs du Sky Bet Championship sont prêts à lancer une action en justice contre leurs homologues de Premier League s’ils tentent de déclarer cette saison nulle et non avenue et de leur refuser trois places de promotion (The Times)

Paul Pogba sera parmi les joueurs de Manchester United qui reprendront l’entraînement à Carrington mercredi (The Times)

L’expert en financement immobilier Stuart Gibson est sur le point de consacrer des millions de dollars aux Rangers et de devenir la figure de proue la plus influente de la salle de conférence d’Ibrox (Daily Record)