Tottenham et Daniel Levy doivent pendre la tête de honte

Éperons honteux

Spurs était une équipe que beaucoup de gens aimaient. A fait les choses dans le bon sens, une stratégie de transfert sensée, a joué un bon football, un groupe de joueurs sympathiques. Aujourd’hui, ils sont devenus le club le plus vil du football anglais. Selon les rapports, ils utiliseront le régime de congé du gouvernement, de sorte que le personnel bénéficiera d’une réduction de salaire de 20%. Le personnel non-joueur qui est. Le 8e club le plus riche du football mondial utilisera l’argent des contribuables pour se faire quelques économies.

En d’autres termes, le personnel du club qui est payé le moins d’argent subit des réductions de salaire, tandis que ceux qui ont des contrats d’un million de livres (y compris Daniel Levy) ne perdront rien. Quel pourcentage de réduction de salaire pensez-vous que les joueurs devraient prendre pour économiser le même montant d’argent? 5%? 10% Si cette nouvelle est vraie aujourd’hui, les Spurs ne sont rien d’autre qu’une honte. Honte à Levy et honte aux Spurs.

Mike, LFC, Londres

Bonjour

J’ai été tellement surpris de voir les gros titres négatifs sur la façon dont Newcastle et les Spurs font face à la perte de revenus causée par la couronne, en amenant le personnel à prendre des réductions de salaire.

Mike Ashley et Daniel Levy ont toujours semblé être des gens si compatissants, gentils et équilibrés.

À votre santé

Andrew, Woodford Green

La pyramide s’écroulera

Ainsi, au cours des deux derniers jours, la boîte aux lettres a été dominée par la discussion sur l’annulation ou non. Soyons francs. Il n’y a, en gros, que deux camps. Continuez à jouer cette saison si cela prend les cinquante prochaines années pour se terminer et que rien d’autre n’est acceptable (Liverpool, Leeds par exemple) et tous ceux dont les sentiments sont soit fortement opposés, soit dont l’attitude peut être résumée comme «Meh».

C’est F365. Nous sommes tous ici pour la même raison. Pour lire, commenter et discuter de manière générale, tout est difficile. Mais, et avec le plus grand respect pour tous ceux qui ont écrit avec leurs points de vue sur comment et pourquoi cette saison pourrait (pas), ou devrait (ne pas) continuer, et quel que soit le format, vous manquez complètement le point. Vous êtes, je dirais respectueusement, et d’un pov de football, agissant exactement de la même manière que les gens qui ont inondé les plages, les parcs et autres sites touristiques le week-end dernier. Bref, vous êtes dans le déni.

COVID-19 n’est pas un «changeur de jeu». C’est un «monde qui change». Nous avons déjà un aperçu de ce à quoi ressemblera un monde post-coronavirus, avec des fermetures d’entreprises, des licenciements à grande échelle, des compagnies aériennes ancrées et des gouvernements du monde entier injectant dans leurs économies des sommes auparavant impensables qui auront, très certainement, des , des conséquences très effrayantes sur toute la ligne. Notre façon de vivre, de magasiner, de nous mêler et de travailler dans un monde post-COVID 19 sera différente de ce qu’elle était il y a à peine deux mois.

Cela inclura nécessairement les clubs de football et, quelle que soit leur ancienneté, leur histoire ou la passion de leurs supporters, aller jusqu’au mur. C’est inévitable, surtout si l’on considère le nombre de clubs qui vivent au jour le jour au cours des vingt dernières années. La pyramide du football que nous connaissions le 1er janvier 2020 est sur le point de s’écrouler parce que (et au fond ne le savions-nous pas tous?), Il s’agit d’un modèle commercial qui ne pouvait tout simplement PAS être maintenu.

Je condamne le Conseil de Spurs pour avoir choisi de solliciter l’aide financière du gouvernement. Ce n’est pas une boutique de rue avec 5 à 12 employés et le régime introduit n’était pas destiné aux clubs de Premier League (y compris plus particulièrement le mien) dépensant des milliers de milliards de dollars pour les joueurs et les salaires des joueurs pour ensuite plafonner lors de la saison de football. arrêté de façon inattendue. Honte aux Spurs et à tous les autres clubs de haut vol qui suivent. (Il y en aura plus. La cupidité sortira).

Oh, et pour être clair. Bien que je convienne absolument que la reprise du football, à travers le monde, serait un coup de fouet pour le moral, les gouvernements ne devraient PAS renflouer les clubs de football. Ou peut-être qu’ils le pourraient. Et puis, peut-être, ils pourraient renflouer chaque équipe professionnelle de cricket, d’équipes de rugby / ligue, d’associations sportives ou de matchs de boxe.

Sauf qu’ils ne peuvent pas faire ça, et ils ne devraient absolument pas. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, votre gouvernement n’a tout simplement pas de fonds sans fond. Pendant que vous lisez ceci, vous évaluez et continuez régulièrement d’évaluer ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre dans votre vie quotidienne par opposition à ce que vous souhaitez.

Je voudrais un Range Rover (comme un certain joueur de villa) entièrement «designer» mais de couleur bleue et la jolie Kelly Brook ou, mieux encore, une Miss Linda Lusardi sur mon bras.

Ça n’arrivera pas.

L’un des meilleurs managers de l’histoire du football britannique (et j’espère sincèrement que c’est la bonne citation plutôt que la plus répétée) a dit un jour:

«Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je n’aime pas cette attitude. Je peux leur assurer que c’est beaucoup plus grave que ça ».

Je suis sûr que M. Shankly ne croyait pas vraiment que, même si cela se répète. Et, si des preuves étaient nécessaires, nous avons maintenant des nouvelles d’un garçon de 13 ans, sans autre problème de santé sous-jacent, décédé à Londres de COVID 19. Je refuse d’accepter que Bill Shankly, ou toute autre personne dans le football aujourd’hui, considérer la comparaison comme valide.

Il fut un temps où il n’y avait que les ligues 1, 2, 3 et 4. Ensuite, cela a changé.

Mark (il est sur le point de changer à nouveau). MCFC.

Le retour de l’amateur?

Nous avons lu des informations sur les réductions de salaire pour des centaines d’employés des clubs de Premier League. USA Rugby vient de déposer une demande de mise en faillite (Chapter 11) dans un très court laps de temps depuis l’épidémie de virus, et franchement, je ne suis pas sûr de ce qu’ils prévoyaient de faire en mars ou avril de toute façon. Le retard des Jeux olympiques de Tokyo a amené de nombreux organismes nationaux à «se demander» comment ils peuvent survivre au retard et financer leurs athlètes. Dans quelle mesure ces entreprises étaient-elles viables si, dans un délai de quatre semaines, elles se précipitaient toutes contre le mur en criant «nous sommes brisés»?

Faisons donc un pas en arrière, ou un couple, ou cinq. C’était dans ma mémoire vivante que les Jeux Olympiques étaient pour les amateurs, le Rugby Union était un sport amateur, et personne que je connaissais ne gagnait plus de 200 livres par semaine en jouant au football. Le tennis, le golf, le baseball et même le football n’ont jamais été considérés comme des sports olympiques. Maintenant, cet événement a tellement de ballonnements qu’il est dégoûtant.

Aujourd’hui, Tottenham a apparemment plus de 800 employés à temps plein sur sa liste de paie, et Daniel Levy veut réduire son salaire de 20% et le refacturer au contribuable.

Qu’est-il arrivé? Comment se fait-il qu’il faille 800 employés à plein temps pour faire une partie de foot une fois par semaine, ou deux fois par semaine en saison de coupe? Pourquoi les gouvernements sont-ils censés financer des athlètes pour «représenter» à certains championnats du monde farfelus et faux? Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que «l’argent du gouvernement» est votre argent? Ce n’est pas la richesse mythique qui a soudainement refait surface, ce sont vos impôts qui sont sans pudeur, et maintenant de manière transparente, en colère.

Le monde du sport dans son ensemble est corrompu et dégoûtant avec les drogues, les jeux de hasard et la corruption; et inondé d’argent sale. Mieux vaut tout fermer et revenir aux amateurs qui jouent pour le plaisir. Vous pouvez recommencer à vous tenir debout sur les terrasses de cendres et à profiter du jeu à 15 heures un samedi avec quelques pintes et quelques copains. Vous pourriez même avoir le temps de tapoter votre conseil d’administration dans le dos, dont aucun n’est autorisé à profiter du succès de votre club dans le cadre des statuts.

Vous pourriez être épargné par les goûts de Jack “Je ne suis pas immature” Grealish faisant des voyages étrangement mal avisés dans le Range Rover, ou votre Paul Pogba profitant de beaucoup de temps d’arrêt en jouant au basket-ball à Miami tout en encaissant un chèque de règlement, bien que je ne le ferais probablement pas ne lui en voudrez pas si les sponsors de nouilles sont heureux de contribuer.

Vous serez également épargné par les «experts». Heureusement. J’ai ri de la tête quand Steven Gerrard a été interviewé après la retraite de Galaxy et lui ai demandé ce qu’il allait faire ensuite – sa réponse? “Je vais me faire des badges et travailler sur moi le punditry” comme si le “punditry” était un choix de carrière et pouvait être “travaillé”?

C’est fini.

Steve, Los Angeles

Toby ou pas Toby?

“Ce sac à balles chauve et aux sourcils énigmatiques faisant ses plaisanteries obséquieuses à Zurich avant le prochain tirage au sort du groupe”

Bravo Toby, quelle lecture c’était. Cela m’a fait lire des sections à mon partenaire de football complètement indifférent, qui a également applaudi (pas littéralement malheureusement) l’écriture.

Des articles comme celui-ci sont la raison pour laquelle je (et tant d’autres) reviens sur ce site Web 3 fois par jour, tous les jours.

Continuez comme ça F365, dans un monde qui devient de plus en plus fou, vous êtes l’une des rares choses à nous garder sain d’esprit.

Mark Danger Endicott, MUFC (au nom des fans de F365 partout)

Liverpool doit se débarrasser de l’éléphant dans le cabinet des trophées

Chère boîte aux lettres,

En tant que fan de Man United, il serait facile pour moi de coller dans la botte à nos illustres voisins à l’extrémité de la M62. Pour se délecter de la possibilité de la saison être radié du livre des records, les efforts de Liverpool sont ainsi devenus vains, leurs espoirs et leurs rêves se brisant contre les rochers cruels du destin. Facile en effet.

Mais je vais résister.

S’ils avaient un point ou deux d’avance sur l’équipe suivante, ayant indûment bénéficié de quelques décisions d’arbitrage défendables ou appels VAR, alors leur revendication d’être reconnu comme champion de cette année serait plus facile à rire. Cependant, ils étaient / sont un mile de pays en avance sur tout le monde, facilement la meilleure équipe du pays, et à seulement quelques matchs de consolider leur place au sommet. Ils méritent certainement quelque chose de la saison.

Étant aussi proches qu’ils étaient / sont, j’estime que cela leur semblerait presque un titre «propre». Ce n’est pas comme s’ils recevaient le trophée par défaut – comme si le résultat était dans le doute. Cela peut sembler un peu creux, mais seulement un tout petit peu. Et je pense que les Scousers le prendraient malgré tout.

D’accord, cela les ouvrirait à ce que tout le monde leur enlève la pisse jusqu’à ce qu’ils parviennent à gagner à nouveau. Cependant, si n’importe quel ensemble de fans peut prendre une blague à leurs frais, ce sont les fans de Liverpool.

Leur attribuer le titre ne signifie pas que nous ne pouvons pas annuler tout le reste, n’est-ce pas? Ce n’est que du football sanglant. Ce n’est pas parce que Liverpool est couronné champion PL 2020 que nous devons déclencher automatiquement une cascade de résultats supplémentaires, par exemple relégation, promotion, places européennes etc. C’est juste le cas d’une belle cérémonie, et graver son nom sur le trophée. Cela n’a pas vraiment d’importance dans le grand schéma des choses.

Je suppose que Liverpool gardera la Super Coupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs 2019? Il serait ridicule d’annuler ces trophées, comme ce serait le cas pour annuler la victoire de la City League Cup. Donc, basé sur le fait qu’ils étaient absolument cloués pour gagner la chose de toute façon, Liverpool peut sûrement avoir le titre de champion?

Nous pouvons simplement mettre une petite étoile à côté de l’entrée dans le livre des records, avec une note de bas de page expliquant la situation. Ce sera exactement comme le titre de Liverpool en 1947, quand ils l’ont remporté avec une allocation de joueurs de prêt qui n’aurait pas été autorisée dans des circonstances moins uniques.

Si United était dans leur situation, je ne suis pas sûr que je voudrais vraiment le titre, pour être honnête, mais je pourrais me sentir différent si nous continuions comme nous l’avons été au cours des six ou sept dernières années pendant quelques années de plus. décennies! Les fans de City et de Chelsea pourraient ressentir la même chose. Si par exemple les Spurs, Newcastle, West Ham ou quelqu’un comme ça se sont retrouvés dans la position de Liverpool, je suis sûr qu’ils voudraient le trophée autant que les Scousers. Après tout, sur la base des trente dernières années, c’est une chose unique en une génération…

J’admets ici que Liverpool est un cas unique, dans la mesure où pour eux, réussir à franchir la ligne d’arrivée en tête est plus un obstacle psychologique à ce stade. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le traverser pourrait les voir gagner la ligue un peu plus régulièrement à partir de maintenant. Je peux donc voir pourquoi ils voudraient le titre juste pour cette raison, même si cela semblait un peu creux.

Quoi qu’il arrive avec le titre cette année, je m’attends à ce qu’ils soient tout aussi forts la saison prochaine. Contrairement à cette saison, je m’attends à ce que United et Chelsea se déchaînent. Si j’étais un fan de Liverpool, je pouvais voir l’attrait de se débarrasser de l’éléphant dans la salle des trophées, afin qu’ils puissent se concentrer sur le gagner correctement l’année prochaine.

Cela pourrait les aider à éviter d’autres dérapages.

Meilleur,

DD, MUFC, Manchester

Splendeur neutre

Vous vous rendez compte qu’il n’existe pas d’opinion «neutre» dans le football – c’est en quelque sorte l’objet de rivalités sportives.

Quoi qu’il en soit, si la saison est abandonnée, la réponse doit être de commencer la saison prochaine avec les points déjà accumulés cette saison – cela doit être le seul moyen équitable de régler cela. Liverpool rate son titre et les «neutres» peuvent compatir / jubiler, mais leur saison sensationnelle compte toujours pour quelque chose – de même pour Leeds ou Coventry ou Crewe. Aucun «neutre» ne pourrait sûrement s’y opposer…

Stan, LFC

N’en faites pas un Greal

Bon sang. Grealish n’a même pas signé pour Manchester United et vous êtes déjà sortir pour le faire.

Ce n’est rien de plus que «Le jeune garçon fait une erreur stupide. Admets-le. “Je sais que les nouvelles sont lentes (croyez-moi, je ressens votre douleur) mais vous traînez cela dans un deuxième jour. Combien de temps cela durerait-il s’il portait réellement la grande chemise rouge de United? Toute la semaine?

Grealish n’est pas le premier ou le dernier jeune footballeur à faire quelque chose de stupide. Ou porter quelque chose de stupide. Je vois des gars de son âge autour de mon domaine afficher quotidiennement les instructions d’auto-isolement. Peu de considération. La différence est qu’aucun d’entre eux ne joue au football professionnellement. Nous avons raison d’attendre mieux de Grealish, mais je pense que F365 doit (encore une fois) se regarder et son rôle dans la diabolisation d’un jeune homme.

Williams Douglas Foster, Stretford

C’était juste du chanter

Je suis d’accord que ce serait extrêmement drôle si Liverpool se voyait refuser le titre en raison d’une saison nulle. Cependant, même en tant que fan de United, je veux qu’ils l’aient pour une raison très simple.

Idiots.

Je ne doute pas du tout que lors du premier match de Liverpool contre quiconque, peu importe United et Everton, des chants liés à Covid auraient lieu. Encore une fois (Hillsborough, Holocauste, Munich, Heysel, Sala et ainsi de suite), les morts horribles d’autres humains seront utilisées comme des «plaisanteries». N’allons pas dans cette direction, s’il vous plaît.

Dave, Manchester

N’évitez pas le vide

Très rare que je fasse une soumission à la boîte aux lettres de nos jours, mais il le faut.

Il suffit d’annuler toute la saison sanglante et d’en finir. Ce sera toujours la saison où Liverpool n’a pas franchi la ligne dans des conditions normales, il suffit de l’annuler, de prendre la décision maintenant.

Tout le discours d’un mois de quarantaine de joueurs, de stades vides, d’un «Festival de football» condensé me semble comme une tarte dans le ciel. Jusqu’où va la quarantaine? Joueurs, personnel de soutien, gestionnaires, entraîneurs, personnel au sol, équipes de télévision, médias, personnel du centre de formation, arbitres, juge de ligne, personnel de l’hôtel, traiteurs, nettoyeurs, etc., etc., etc.

Je sais qu’en tant que fan de United, vous pensez peut-être que j’ai un intérêt direct (OK, je le fais), mais voici les considérations – que va-t-on faire avec le championnat et comment l’impact de la suppression de l’avantage de la maison sur les batailles de relégation et la course à l’Europe? Est-ce juste”? Que se passe-t-il si une famille de joueurs tombe gravement malade pendant son absence? Et si une ou plusieurs équipes en quarantaine étaient infectées par Covid-19 à la veille du tournoi révisé? Que se passe-t-il si l’un d’eux est Liverpool et qu’ils doivent jouer leurs matchs restants avec leurs jeunes joueurs (s’ils ont été mis en quarantaine séparément) ou renoncer à leurs matchs et que City gagne la ligue, toujours heureux des fans de billard?

L’idée de reporter jusqu’en septembre est encore pire. Pourquoi gâcher une saison alors que vous pouvez en gâcher deux?

Je comprends que la Premier League veuille explorer toutes les pistes avant de prendre la décision et même si j’aimerais que Manchester United ait la chance d’entrer en Ligue des champions, ce n’est pas très difficile à faire.

Le football n’est tout simplement pas très important lorsque les gens meurent.

James de Chorley.

Contre argument

Coventry est en tête de League One. Veuillez ne pas annuler la saison. Nous n’avons pas gagné – ni même terminé dans le top six! – de n’importe quelle ligue depuis 1967.

C’est tout.

Le tiens,

David (vient de mettre Zbrojovka par défaut) Szmidt, Brno, Rép. Tchèque

Une solution

Je déteste le dire, mais ils * pourraient * finir cette saison, je suppose, aussi longtemps que cela prendra. La saison prochaine pourrait être quelque chose comme le t20 du cricket, avec des groupes régionaux jouant 30 minutes par moitié. Terminez la saison à Wembley, demi-finales et finale le même jour.

S’il n’y a absolument pas le temps de terminer cette saison, alors faites la version courte pour 2020/21 de toute façon, et si Liverpool gagne, cela ne comptera pas non plus.

Le tiens,

Ed Parcourir

Un autre problème

Avec toutes les spéculations et les opinions entourant l’annulation ou la poursuite de la saison en cours, j’ai pensé que je pourrais aussi jeter mes humbles pensées là-bas. Personnellement, je pense que cela devrait être terminé jusqu’à ce que tous les matchs de toutes les ligues actuellement en place puissent être terminés en toute sécurité et ne pas recommencer avant de s’arrêter à nouveau.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le but de mon courrier. D’autres ont déjà mentionné que les clubs devraient rembourser les droits de télévision pour la saison si elle était annulée, et si cela continue ce qui arrive aux contrats de joueurs ETC.

Complication supplémentaire, je peux voir si ce qui arrive aux bonus de performance des joueurs, etc. si la saison est annulée. Je suis sûr, par exemple, que Leicester ne pourrait pas dire à Jamie Vardy “Merci d’avoir marqué tous ces buts. La saison ne compte pas, les objectifs non plus. Veuillez rembourser vos bonus reçus par virement bancaire ou Paypal ».

Je suis presque sûr que cela entraînerait quelques conflits entre joueurs et clubs dans le cas peu probable même où cela se produirait.

Cordialement

Kevin

Citations drôles

Avec le football en direct encore loin (sauf en Biélorussie), une certaine positivité. Y a-t-il une citation de football qui vous est restée en mémoire des années après l’avoir entendue? Un de mes favoris doit encore être Mark Viduka disant: «Je ne serais pas dérangé si nous perdions chaque match, tant que nous remportions la ligue», ainsi que Garth Crooks «Je viens de regarder la rediffusion et il y a absolument aucun doute: ce n’est pas concluant.

Veuillez partager tout ce qui est drôle / mémorable dont vous vous souvenez avoir vu / entendu

Alex, Londres (Je rêvais que l’Angleterre remportait la Coupe du monde, maintenant je rêve du football)

Les plus gros jokers

Comme c’était le poisson d’avril, je pensais poser cette question à la boîte aux lettres, qui sont certains des plus grands jokers des footballeurs? Un joueur ou même un club qui a fait quelque chose au cours d’un match qui vous a fait rire à haute voix pour ainsi dire, serait génial de nous faire sourire en particulier pendant ces périodes.

Pour moi, ce doit être la fameuse «Racontée» de Jimmy Bullard pendant son séjour à Hull quand il a marqué contre Manchester City.

Mikey, CFC

