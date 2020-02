Tottenham et Everton se disputent la signature du défenseur de Man Utd

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 7:39

Tottenham et Everton devraient se battre pour signer le prêteur de Manchester United, Chris Smalling, selon des informations.

Le joueur de 30 ans est actuellement prêté à la Serie A, Roma, et a attiré l’attention de plusieurs clubs de haut niveau à la suite d’une succession de performances majeures en Italie, selon talkSPORT.

Les géants italiens tiennent à assurer le défenseur résurgent de manière permanente, mais devront repousser la forte concurrence de Tottenham et Everton qui ont suivi sa position.

Selon Corriere Dello Sport, le duo de Premier League a déjà pris contact avec United et l’agent du défenseur central et a offert un salaire plus élevé que celui qu’il gagne actuellement à Rome.

Mourinho est un grand admirateur de Smalling ayant travaillé avec le défenseur de 2016-2018, et pense également qu’il ajoutera une expérience indispensable à son équipe.

Le patron des Spurs se prépare également à la vie sans Jan Vertonghen qui est semble susceptible de s’éloigner du nord de Londres en été, et ainsi Smalling pourrait s’avérer être la solution idéale car il possède des capacités et de l’expérience.

Smalling a présenté 206 fois pour les Red Devils depuis son arrivée de Fulham au début de la décennie, mais on pense que Smalling ne fait plus partie des plans d’Ole Gunnar Solskjaer, et il est prêt à vendre le joueur en été s’ils recevaient un offre appropriée.

Le contrat de Smalling expirera en juillet 2022, et le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, estime que l’ancien international anglais vaut environ 16,5 millions de livres sterling, ce qui pourrait augmenter si le défenseur central continue son impressionnante forme.

La Juventus aurait également manifesté son intérêt pour Smalling ce terme et espère pouvoir inciter le défenseur à troquer Rome contre Turin.

L’Anglais a été interrogé sur son avenir lors d’une conférence de presse aujourd’hui et a admis: «Pour être honnête, je me concentre en ce moment sur les résultats. Je pense que le game-to-game est tout ce sur quoi nous pouvons nous concentrer.

«Est-ce que je m’amuse à Rome? Oui, 100%. C’est un super club, une ville fantastique, la passion des fans et l’amour que j’ai montré depuis le premier jour a été absolument fantastique.

“Mais je pense que rien d’autre n’est pas pour l’instant – je ne veux pas me distraire de ce que nous devons faire en ce moment. Qui gagne jeudi, gagne dimanche et revient à la manière de gagner. »