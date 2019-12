Tottenham et Man Utd parmi les 3 clubs à avoir ouvert des pourparlers pour l'arrière gauche du PSG

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 9:44

Tottenham aurait ouvert des pourparlers pour signer un nouvel arrière gauche dans la fenêtre de transfert de janvier alors que Jose Mourinho cherche à améliorer la position.

L'incohérent Danny Rose est apparemment poussé hors de la porte, tandis que Ben Davies est actuellement sur la touche avec une blessure, mais n'est considéré comme une couverture défensive par Mourinho en raison de sa polyvalence pour jouer en défenseur central également.

Jan Vertonghen est actuellement le premier choix de Mourinho pour le poste qu'il occupe en service international avec la Belgique, mais il semblerait que l'as du PSG Layvin Kurzawa pourrait être en route vers le nord de Londres.

La star de France est hors contrat à la fin de la saison et Foot Mercato affirme que Éperons, Manchester United et West Ham ont tous "entamé des pourparlers avec les représentants du joueur" sur un éventuel transfert gratuit, même si une décision en janvier pourrait également être envisagée pour le bon prix.

Mourinho aurait été intéressé à signer le joueur de 27 ans pendant son séjour à Old Trafford et à signer un joueur avec 12 sélections pour la France, soit pour une somme modique pour la nouvelle année, soit pour rien en été. -brainer pour Spurs.

Pendant ce temps, Aston Villa fait face à la perspective d'une vente d'incendie estivale de choc, le club étant sur le point de briser les règles du fair-play financier.

On pense que la formation des Midlands devra lever des millions avant l'été prochain pour s'assurer qu'elle n'est pas le premier club de Premier League à enfreindre les règlements de la FFP.

Le Daily Mail affirme qu’on leur a dit que «la villa doit augmenter les millions de ventes de joueurs ou d’économies salariales avant l’été afin de s’assurer qu’elles correspondent aux limites de dépenses de la Premier League».

Villa était apparemment sur le point de violer les règles de rentabilité et de durabilité de l'EFL au cours de leur saison de promotion, mais la vente controversée de plus de 50 millions de livres de Villa Park les a renfloués.

Villa a ensuite dépensé 90 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs sans aucune vente significative à Villa Park et même si les limites de dépenses de la Premier League sont moins strictes que celles de l'EFL, elles semblent toujours en péril financier.

Le club a perdu 36,1 millions de livres sterling en 2017-2018 et n'a pas encore publié ses comptes pour 2018-2019 et cette saison, et avec eux n'ayant pas besoin d'enregistrer plus de 61 millions de livres sterling, sous le règne de l'EFL et de la Premier League, au cours des trois dernières saisons ils ont l'air en difficulté.

Et le seul joyau de la couronne à Villa Park qui pourrait atténuer l'inquiétude financière est Jack Grealish. Lire la suite…