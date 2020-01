Tottenham exhorté à dépenser gros pour Danny Ings pour couvrir Harry Kane

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 7:02

Tottenham devrait casser la banque pour attirer Danny Ings loin de Southampton alors qu’ils recherchent une couverture de premier ordre pour le blessé Harry Kane.

Le capitaine anglais a subi une déchirure au Défaite 1-0 à Southampton le jour du Nouvel An, et bien que le club n’ait pas précisé de quel grade il s’agit, l’attaquant talismanique devrait manquer jusqu’à trois mois.

Et avec Tottenham à court d’options de frappe centrales de qualité pour couvrir le sort de Kane en marge – le club est susceptible d’utiliser les attaquants Heung-min Son et Lucas Moura dans l’intervalle – le pandit Darren Bent les a exhortés à opter pour l’attaquant Saints en forme Ings.

Il a déclaré sur TalkSPORT: “Si les Spurs devaient aller chercher Danny Ings et qu’il devait aller marquer cinq ou six buts avant le retour d’Harry Kane, je ne pense pas qu’Harry Kane revienne automatiquement dans l’équipe.

«Vous tirez le meilleur parti de quelqu’un, vous gagnez des matchs maintenant et vous avez quelqu’un qui peut coller le ballon au fond du filet.

“Je sais que Harry Kane est important et est l’un des meilleurs au monde, mais il devrait juste être patient.”

«Comment pourriez-vous changer l’équipe qui se débrouille très bien, gagner des matchs, pousser la ligue à accueillir quelqu’un.

“Mais pour moi, c’est la solution idéale et si Daniel Levy devait obtenir Danny Ings, ce serait une excellente signature.”

Ings était sur la feuille de match lors de cet affrontement du jour de l’An susmentionné contre Tottenham, écrasant son 13e but en Premier League de la saison pour remporter le match pour les Saints et éloigner encore plus Ralph Hasenhuttl de la zone de relégation.

L’ancien attaquant de Liverpool a retrouvé sa meilleure forme cette saison avec sa forme devant le but, ce qui a fait parler d’un rappel de l’Angleterre et, évidemment, d’un passage à l’un des grands frappeurs de la Premier League.

Ings a certainement un admirateur dans l’ancien patron de l’Angleterre Roy Hodgson, qui a récemment reconnu sa frustration de ne pas avoir signé le joueur une fois qu’il est devenu évident qu’il quittait Liverpool.

«Je ne sais pas si je lui pardonne de ne pas être venu nous voir quand nous voulions le signer et il est allé à Southampton à la place, a déclaré Hodgson.

«J’ai encore un peu d’abeille dans mon chapeau à ce sujet, mais j’ai toujours admiré Danny en tant que joueur.

«Il est ce que vous appelleriez un buteur naturel. Son mouvement dans et autour de la surface de réparation est très bon et quand une chance se présente à lui, il a la technique pour tenter sa chance.

“Bien sûr, il a ajouté qu’il était un travailleur acharné. Ce qui l’a poussé à être sélectionné pour l’Angleterre et à jouer en Lituanie, ce sont ces qualités que nous admirons.

“Et très malchanceux, bien sûr, il a récupéré cette méchante blessure très peu de temps après ce match.”