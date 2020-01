Tottenham Hotspur aurait dû trouver une sauvegarde de Harry Kane il y a longtemps

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 01 JANVIER: Harry Kane de Tottenham Hotspur quitte le terrain avec une blessure lors du match de Premier League entre Southampton FC et Tottenham Hotspur au St Mary’s Stadium le 01 janvier 2020 à Southampton, Royaume-Uni. (Photo de Matt Watson / Southampton FC via .)

Jose Mourinho n’est à Tottenham que depuis peu de temps, et pourtant, en parlant à Sky Sports, il sait déjà que Harry Kane est «irremplaçable». Alors que l’attaquant des Spurs semble prêt pour un autre sort en marge, cela soulève une question précédente: pourquoi n’ont-ils pas encore signé un attaquant de second choix approprié?

Tottenham aurait dû trouver une sauvegarde pour Harry Kane

Harry Kane est sujet aux blessures

Pour toutes ses capacités de classe mondiale et nous marqueurs de buts, Harry Kane est sujet aux blessures.

La saison 2018/19 a vu le joueur de 26 ans manquer la majorité de la seconde moitié de la saison. Un ligament de la cheville déchiré en janvier 2019 lui a fait manquer huit matchs pour Tottenham, avant de subir une autre blessure au ligament en avril, ce qui l’a empêché de jouer neuf matchs.

Cependant, son record de blessés ne s’arrête pas là. La saison 2017/18 l’a vu manquer quatre matchs, avec une blessure aux ischio-jambiers et à la cheville rétrospectivement.

De plus, il a raté 11 matchs au début de la saison de Premier League 2016/17 avec une autre blessure à la cheville.

Tottenham est conscient des blessures régulières dont souffre Harry Kane et n’est pourtant jamais préparé pour cela. Cela montre leurs échecs des dernières années, et pourquoi ils peuvent ne jamais rivaliser au sommet.

Besoin désespéré d’un attaquant de deuxième choix

Manchester City a Gabriel Jesus; Liverpool; avoir Divock Origi; Chelsea a Olivier Giroud.

Tottenham, depuis si longtemps, cherche un support approprié pour Kane. Fernando Llorente et Vincent Janssen n’ont jamais été à la hauteur de la norme.

L’international anglais et capitaine de Tottenham est l’attaquant incontesté de premier choix. Il serait difficile de le déplacer et de respecter ses normes. Cependant, Tottenham réclame un adjoint qui peut au moins livrer lorsque l’homme principal n’est pas disponible. Leurs rivaux ont trouvé des sauvegardes adaptées à leur premier choix, et alors qu’ils l’ont fait, Tottenham n’a pas réussi à reproduire ses six premiers concurrents.

Faire face à Son Heung-Min pour l’instant, mais pas pour toujours

Lorsque Kane se blesse, la première escale a été de se tourner vers Son Heung-Min.

Le Sud-Coréen s’est avéré être un remplaçant adéquat dès le départ. Son a marqué 20 buts la saison dernière, dont six pendant le temps que son coéquipier a passé blessé.

Cependant, il ne devrait pas être appelé pour toujours. Jose Mourinho doit trouver un support adapté à Kane et doit en trouver un rapidement.

