Mis à jour le 18/02/2020 à 13h30

Tottenham Hotspur contre RB Leipzig Ils joueront dans un grand match à Londres, ce mercredi 19 février à partir de 15h00 au Pérou, 21h00 en Espagne et 14h00 au Mexique. Le duel, correspondant aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, il peut être vu dans toute l’Amérique latine à travers le signal FOX Sports et FOX Play, tandis qu’en Espagne via Movistar Champions League, Movistar + et Mitele Plus.

Gardez à l’esprit que Depor, par le biais de son site Internet, elle transmettra également minute par minute Tottenham Hotspur contre RB LeipzigIl vous tiendra également informé de tous les détails du Ligue des champions comme des vidéos, des controverses, des statistiques, et comment et quand voir cela match de football en direct.

Les «Spurs», cette fois avec Jose Mourinho commandant, cherchera à passer aux instances finales de la Ligue des champions, après avoir terminé deuxième de la saison précédente. Son bon moment (il a connu une séquence de 7 matchs consécutifs sans tomber) le garde dans l’espoir d’obtenir un bon résultat local qui lui permet d’arriver en toute confiance en Allemagne pour clôturer la série, mais ils auront un départ surprenant RB Leipzig qui s’est réveillé dans le Bundesliga et il se bat contre les gros gars comme Bayern Munich et Borussia Dortmund.

Juste «Les Red Bulls» ils sont revenus à la victoire le dernier jour du tournoi de Teuton en battant le Werder Brême avec un 3-0, résultat qui lui a permis de couper une mauvaise série de 4 matchs consécutifs. Qui n’est pas encore réuni avec l’objectif est Timo Werner, l’attaquant allemand, buteur du RB Leipzig cette saison avec 20 buts en Bundesliga, accumule environ un mois sans pouvoir gonfler les filets et vise à marquer dans l’arc de la «Spurs».

Horaires dans le monde pour regarder la Ligue des champions en direct

Pérou: 15 h 00 Mexique: 16 h 00 à Mexico États-Unis: 15 h 00 à Washington DC Espagne: 21 h 00 Argentine: 17 h 00 Brésil: 17 h 00 à Brasilia Colombie: 15 h 00 Chili: 17 h 00 00 heures à Santiago Equateur: 15h00 à Quito Uruguay: 17h00 Paraguay: 17h00 Bolivie: 16h00 Venezuela: 16h00 Allemagne: 21h00 Angleterre: 20h00 Italie: 21h00 France: 21h00 Japon: 05h00 le jeudi 20 février

