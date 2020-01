AMSTERDAM, PAYS-BAS – 08 MAI: Mauricio Pochettino, Manager de Tottenham Hotspur et le président Daniel Levy célèbrent au cours de la demi-finale de l’UEFA Champions League match retour entre l’Ajax et Tottenham Hotspur au Johan Cruyff Arena le 08 mai 2019 à Amsterdam, Pays-Bas. (Photo de Tottenham Hotspur FC via .)

Tottenham Hotspur ont été les chevaux noirs vivaces de la Premier League sous Mauricio Pochettino, mais ils n’ont pas réussi à devenir des vainqueurs de titre.

Tottenham Hotspur doit revoir sa politique de transfert

Pochettino a transformé Tottenham Hotspur en un club qui pourrait rivaliser au plus haut niveau. Et il l’a fait alors que Tottenham a effectué deux fenêtres de transfert complètes sans signer de joueur. Pendant son mandat, Poch ’créait quelque chose que les fans pouvaient voir fonctionner. Jusqu’à ces deux dernières années, de nombreux fans s’attendaient à ce que l’équipe remporte la Ligue. Le travail acharné, le dévouement et les efforts ne peuvent être méconnus, cependant, la dernière étape a échappé à Poch ’. En fin de compte, il n’a pas réussi à remettre le premier prix, mais il a incroyablement bien performé avec une entrée de transfert limitée. Mourinho peut-il changer sa fortune?

Tottenham a-t-il le muscle financier pour faire de gros transferts?

Daniel Levy a fait des merveilles avec Tottenham hors du terrain. Un nouveau stade, les quatre meilleurs concurrents, et pour la première fois, ils ont dépassé Arsenal en termes de revenus. Bien que Levy reçoive toujours une critique sévère pour l’inactivité de Tottenham sur le marché des transferts. Les dépenses modérées et le coaching de Pochettino ont donné à l’équipe une bonne base. Cependant, si l’objectif est de tout gagner, et cela devrait l’être, le club doit être fort sur le marché des transferts. De plus, des domaines clés de l’équipe des Spurs ont besoin d’être améliorés, mais cela n’est pas arrivé. La richesse nouvellement découverte doit être protégée, mais elle doit également être investie pour s’assurer qu’elle remporte des trophées.

L’arrière droit est très préoccupé, il n’y a pas de remplaçant pour Kane, et le départ éventuel de Christian Eriksen laissera un vide créatif. Il a été clairement indiqué que Tottenham doit vendre des joueurs afin de générer des fonds de transfert. Cela étant dit, l’équipe a laissé un Christian Eriksen mécontent exécuter son contrat. Avec son contrat en cours cet été, il partira probablement gratuitement. Permettre à l’un de leurs meilleurs joueurs d’exécuter son contrat est déconcertant lorsque la politique de transferts de Tottenham exige que les ventes des joueurs génèrent des fonds.

Les Spurs peuvent-ils changer leur fortune en dépensant un?

Mourinho est un gagnant. Aucun doute là-dessus. C’est aussi un manager qui sait ce qu’il veut sur le marché des transferts. Mourinho a déjà amélioré Tottenham en insufflant une nouvelle éthique tactique à l’équipe. Cependant, il existe des faiblesses évidentes. Certains joueurs ne correspondent pas à ce nouveau système. Dans le passé, Mourinho a déclaré qu’il préférait acheter des joueurs spécialisés qui conviendraient à sa tactique. De plus, Mourinho est actuellement en tête de liste des gestionnaires les plus dépensiers. D’un autre côté, Levy est un négociateur coriace mais ne paiera pas pour les joueurs trop chers. Cela s’avérera être un problème clé. Levy a déjà montré qu’il était disposé à laisser les cadres supérieurs partir plutôt que de changer sa position sur les transferts. Il s’agit maintenant de savoir si Levy et Mourinho peuvent collaborer pour assurer le succès.

