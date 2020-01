Tottenham Hotspur Kyle Walker-Peters lié au déménagement de Southampton

ENFIELD, ANGLETERRE – 13 DÉCEMBRE: Kyle Walker-Peters de Tottenham Hotspur pendant la session de formation de Tottenham Hotspur à Tottenham Hotspur Training Center le 13 décembre 2019 à Enfield, en Angleterre. (Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .)

Southampton se trouve en très bonne position pour le moment. Ils occupent actuellement la 12e place et leur situation s’est considérablement améliorée au cours des derniers matchs. Cherchant à poursuivre leur marche vers le haut de la table, Southampton sait qu’ils doivent être une partie active dans la fenêtre de transfert actuelle. Un nouveau rapport de Pete O’Rourke de Football Insider a maintenant lié les Saints à l’arrière latéral de Tottenham Hotspur Kyle Walker-Peters.

Kyle Walker-Peters lié au déménagement de Southampton

Manque de profondeur défensive

Un tel accord serait une excellente nouvelle pour Southampton et le manager Ralph Hasenhuttl. Cedric Soares a déjà annoncé qu’il quittera Southampton à la fin de la saison tandis que son arrière droit, Yan Valery, est en proie à des blessures depuis sa promotion de l’équipe des jeunes.

En plus de cela, un autre gros problème pour Southampton a été leur manque de profondeur en défense. En fait, le manager Ralph Hasenhuttl a clairement indiqué récemment qu’il pensait que des renforts étaient nécessaires à l’arrière. Quelle meilleure façon de résoudre ce problème qu’en signant un joueur avec une vaste expérience en Premier League? Ajoutez à cela le fait que Walker-Peters n’a que 22 ans et que Southampton peut avoir vraiment beaucoup à faire.

Manque de Match Vous rencontrez un problème?

Cependant, un sujet de préoccupation pour les Saints sera le manque d’action de l’Anglais au cours des dernières années. Depuis qu’il a rejoint l’équipe senior des Spurs en 2017, Walker-Peters n’a fait que 24 apparitions dans toutes les compétitions. Avec neuf de ces 24 matches à disputer en FA ou en EFL Cup, la forme physique de Walker-Peters pourrait certainement être une préoccupation.

Cela dit, étant donné la situation actuelle des Saints à l’arrière droit, le club pourrait être prêt à prendre un dépliant sur un jeune joueur comme Walker-Peters. Tout mouvement pour l’arrière droit est certain de commencer sur la base d’un prêt initial. Pour cette raison, Southampton pourrait avoir environ six mois pour évaluer le jeune Anglais d’un point de vue personnel et de près.

S’il réussit, Southampton pourrait rapidement travailler à faire de sa signature un contrat permanent. Si Walker-Peters a du mal, le camp de Hassenhutl peut facilement passer du jeune anglais. C’est une situation gagnant-gagnant.

