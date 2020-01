BREDA, PAYS-BAS – 23 JANVIER: Steven Bergwijn du PSV déçu lors du match néerlandais KNVB Beker entre le NAC Breda v PSV au Rat Verlegh Stadium le 23 janvier 2020 à Breda aux Pays-Bas (photo de Photo Prestige / Soccrates / .)

Selon Sky Sports, Tottenham Hotspur est en pourparlers pour signer l’ailier du PSV Steven Bergwijn. Dans le dernier développement, le joueur a exclu toute rumeur selon laquelle il refuserait de jouer pour le PSV. Néanmoins, des pourparlers sont en cours.

RAPPORT: Tottenham Hotspur poursuit Steven Bergwijn

Bergwijn à renforcer les rangs des Spurs

Si les Spurs peuvent sécuriser Bergwijn, Mourinho fera sa troisième signature. Jusqu’à présent, il a amené Gedson Fernandes au club et a également activé l’option d’achat de Giovani Lo Celso. L’arrivée de Bergwijn montrerait des signes positifs de la volonté du club de renforcer ses ressources.

L’ailier a jusqu’à présent connu une saison prometteuse. En 16 matches avec Eredivisie, il a marqué cinq buts et en a inscrit 10 de plus. Il est un joueur passionnant avec une puissance, un rythme et des compétences de dribble élégantes. En termes de positionnement, il peut pénétrer à l’intérieur et rouler au cœur des défenses, ainsi que battre son homme sur les flancs. En effet, c’est un joueur multidimensionnel qui est capable de lancer une balle mortelle dans la surface ou de tirer seul dans le filet. Ce sont toutes des qualités dont l’équipe pourrait bénéficier, augmentant à la profondeur qui manquait.

Dévoué

Plus tôt dans l’année, dans un article de Sky Sports, Bergwijn a été révélé comme un jeune joueur motivé et travailleur. Mais, il conserve également un important sentiment de compassion et d’empathie pour tous ceux qui l’entourent.

“Peut-être que Steven possède le plus grand talent, c’est qu’il travaille chaque jour et chaque jour pour devenir un meilleur joueur”, ajoute De Wijs. «En plus d’être un joueur très talentueux, Steven est aussi une personne merveilleuse avec un grand cœur. Il est toujours là pour tout le monde. Et cela en dit long que moi, en tant qu’entraîneur des jeunes, je suis toujours en contact avec Steven régulièrement. »

Bergwijn tient à dissiper la rumeur

Le joueur du PSV s’est rendu sur Instagram pour exprimer sa déception face aux rumeurs suggérant qu’il refusait de jouer pour le PSV. «Il y a beaucoup de choses écrites sur moi, que j’ai également lues moi-même. Je suis vraiment déçu qu’il en soit arrivé là, il n’y a pas de vérité.

«Je n’ai jamais refusé de jouer pour le PSV, et je ne ferais jamais ça. J’y suis depuis que je suis jeune. Le PSV est dans mon cœur. Je n’ai jamais refusé de jouer pour le PSV, comme vous pouvez le constater, les médias tournent tout.

«J’ai en effet appelé le formateur, Ernest (Faber), ce matin, et je lui ai dit que les discussions se poursuivaient, et il m’a donné la permission. Nous avons eu une bonne conversation, et il m’a souhaité bonne chance, tout s’est déroulé avec respect et comme prévu. »

