Tottenham Hotspur souffre de blessures aux mains de RB Leipzig

Tottenham Hotspur, blessé, a subi une défaite en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le club allemand du RB Leipzig la nuit dernière. Leipzig est deuxième de la Bundesliga et a dominé les Spurs pour une grande partie de cette égalité et a pris une avance d’un but avec l’Allemagne.

Jose Mourinho sait que les Spurs sont en difficulté

Jose Mourinho était épineux lors de sa conférence de presse d’après-match, mais ne tirait aucun coup sur les blessures et le manque de force en profondeur avec lesquels il se débat en ce moment. Il a déclaré aux journalistes: «Nous sommes vraiment en difficulté. Si ce n’était que ce match, je dirais «pas de problème» mais nous avons des matchs de FA Cup et de Premier League. »

Harry Kane, Son Heung-min et Moussa Sissoko laisseraient à nu de nombreuses équipes de Premier League. Le meilleur attaquant de Tottenham, sans doute le meilleur remplaçant et un milieu de terrain qui a grandi au cours des 18 derniers mois et qui était dans une de ses meilleures formes au club avant d’être blessé.

Steven Bergwijn et Lucas Moura sont désormais chargés de mener la ligne, mais ni les attaquants ne sont dehors. Cela laisse les Spurs s’appuyer sur des objectifs d’ailleurs. Giovani Lo Celso est le plus proche des Spurs contre Leipzig. Avec seulement 20 minutes restantes, son coup franc a été superbement basculé sur le poteau par le gardien Peter Gulacsi. Tottenham a certes été plus brillant en seconde période mais le manque de tranchant est préoccupant.

Analyse «morte» de Mourinho de l’équipe blessée

Jose Mourinho a qualifié Lo Celso de «mort»; Tanguy Ndombele comme «mort». Ce n’était pas tant une nécrologie de son équipe Tottenham Hotspur, blessée, qu’un verdict accablant sur son manque d’options. Ses rencontres avec Daniel Levy doivent être intéressantes. Il est peu probable que Mourinho soit réticent à se prononcer sur ce qui doit être fait aux Spurs en été.

Il n’a pas été aidé par de terribles performances contre Leipzig. Serge Aurier était parfois comiquement mauvais. Ses meilleures performances sous un maillot des Spurs l’ont sans aucun doute été lorsqu’il a été plus haut sur le terrain. Contre la partie allemande, il a été un gaspillage dans le dernier tiers et nulle part en défense. Il a à peine retrouvé la trace et, compte tenu de son rôle d’arrière droit, sa performance était bizarre. Ben Davies ne jouait son deuxième match qu’après une blessure et il a été pris au dépourvu dans la préparation de la pénalité qui a finalement coûté à son équipe la première étape de cette égalité.

Tottenham boitera au-dessus de la ligne

Le meilleur espoir de Jose Mourinho pour Tottenham cette saison est qu’ils boitent la quatrième place en Premier League et remportent peut-être la FA Cup. Avec autant de blessures, il est difficile d’envisager sérieusement une autre finale de Ligue des champions en mai.

La blessure de Son Heung-min soulève une question. Il s’est fracturé le bras dans les premières minutes de la dernière victoire haletante de Premier League à Aston Villa. Certes, si son bras est dans un plâtre doux, il pourrait toujours jouer? Beaucoup ont déjà joué avec des poignets et des bras cassés, alors pourquoi il est incapable de figurer, peut-être jusqu’à la saison prochaine, semble étrange.

Encore une fois, la complaisance de Tottenham Hotspur en ce qui concerne les transferts les mord durement. L’argument selon lequel personne ne veut jouer le deuxième violon à Harry Kane est très mince. Tottenham n’a pas seulement besoin d’une sauvegarde, mais de quelqu’un qui peut également compléter son homme vedette. Il semble que le seul angle examiné soit quelqu’un pour remplacer l’attaquant vedette. Ce n’est pas la bonne façon de voir la question et cela a été le cas au cours des dernières saisons.

L’argument de vente d’un jeune attaquant talentueux devrait être assez simple. Ils pourront jouer aux côtés et apprendre de Harry Kane. Dire qu’aucun attaquant ne voudra jouer au deuxième violon est une excuse paresseuse et ennuyeuse. Jose Mourinho le sait et à l’été prochain, il devra également en convaincre Daniel Levy.

L’absence de révision et de renforcement dans les bonnes zones en été serait une erreur majeure pour Tottenham Hotspur.

Grâce à l’éclat de Hugo Lloris, les Spurs sont toujours dans cette égalité avant le match retour en Allemagne. Pour avoir une chance de progresser, Mourinho a une énorme tâche à accomplir pour relever ses joueurs d’entre les morts. Il devra peut-être le faire chaque semaine d’ici mai.

