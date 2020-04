Tottenham Hotspur tenterait de vendre le défenseur Jose Mourinho félicité en décembre – HITC

Juan Foyth a eu du mal à avoir un impact à Tottenham Hotspur.

Selon le Times, Tottenham Hotspur devrait essayer de vendre Juan Foyth dans le mercato d’été.

Le rapport a affirmé que Tottenham tentera également de vendre Eric Dier – qui peut fonctionner comme milieu de terrain ou défenseur – et l’arrière gauche Danny Rose, qui a rejoint Newcastle United en prêt de la tenue du nord de Londres dans la fenêtre de transfert de janvier.

Temps décevant à Tottenham Hotspur

Foyth est à Tottenham depuis l’été 2017 lorsqu’il a rejoint le club argentin Estudiantes pour des frais de transfert rapportés par The Daily Mail pour une valeur de 8 millions de livres sterling.

Selon WhoScored, le défenseur central international argentin a joué 90 minutes en Ligue des champions pour les Spurs en 2017-18, et a marqué un but en 10 matches de Premier League et a joué 100 minutes en Ligue des champions la saison dernière.

Jusqu’à présent cette campagne, le joueur de 22 ans a fait un départ et trois apparitions de remplacement en championnat et a fait deux départs et une apparition de remplacement en Ligue des champions pour les Spurs, selon WhoScored.

Éloge de Jose Mourinho

L’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, a félicité Foyth pour son affichage contre le Bayern Munich en Ligue des champions cette saison, déclarant à Sky Sports en décembre 2019 qu’il était «vraiment satisfait de sa performance».

Le football en Angleterre est actuellement suspendu, et il n’est pas clair quand la fenêtre de transfert d’été s’ouvrira.

