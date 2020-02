Tottenham Hotspur veut des perspectives de 63 buts, une action rapide est nécessaire – HITC

Tottenham Hotspur et Manchester City seraient intéressés par Luka Reischl.

Selon The Daily Mail, Tottenham Hotspur et Manchester City sont intéressés à signer Luka Reischl de RB Salzburg dans la fenêtre de transfert d’été.

Il a été rapporté que le duo de Premier League Tottenham et City fait partie d’un certain nombre de clubs de haut vol qui surveillent l’attaquant de 16 ans.

L’Autrichien est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Europe et suscite beaucoup d’intérêt, selon le rapport.

Le rapport a également ajouté que Tottenham et City devront prendre une décision quant à la signature ou non de l’adolescent à l’été 2020 en raison des règlements post-Brexit, à compter du 1er janvier 2021, lorsque les clubs seront soumis aux règlements de la FIFA, et non à l’UE. loi, ils ne seront pas autorisés à signer des joueurs étrangers de moins de 18 ans.

Le Daily Mail a en outre affirmé que Reischl pourrait coûter 2 millions de livres sterling à l’âge de 18 ans, ajoutant que l’adolescent avait marqué 63 buts en 41 apparitions à l’Académie en Autriche.

Bonne signature à long terme

Le record de Reischl au niveau académique est brillant, et il serait logique que Tottenham fasse un pas pour lui dans la fenêtre de transfert d’été.

Bien que l’attaquant ne fasse pas partie de la première équipe des Spurs de sitôt, il pourrait devenir une figure clé de l’équipe senior au cours des trois ou quatre prochaines années.

