Tottenham intéressé à signer le favori de Villas-Boas qui a rejeté le déménagement d’Anfield – HITC

La Premier League pourrait bientôt accueillir Maxime Lopez avec les Spurs et West Ham United aurait offert la starlette de Ligue 1 de Marseille.

Tottenham Hotspur et West Ham United ont tous deux eu la chance de signer le milieu de terrain marseillais Maxime Lopez pour une affaire de 10 millions de livres sterling cet été, selon le Daily Star – et il semble que les rivaux de Premier League soient également férus de l’idée.

Un jeune talentueux de 22 ans qui a refusé de rejoindre Liverpool dans les derniers jours du règne de Brendan Rodgers pourrait tarder à se rendre en Angleterre.

Ce n’est un secret pour personne que Marseille a dû tirer profit de quelques acteurs clés cet été pour éviter d’éventuelles sanctions FFP – et c’était avant que la crise sanitaire mondiale ne menace de remettre les coffres à nouveau.

Et, selon The Star, les géants français sont maintenant prêts à accepter seulement 10 millions de livres sterling pour Lopez, deux mois après avoir rejeté 4 millions de livres de plus que celui de la Liga, Séville.

Tottenham et West Ham auraient été contactés pour évaluer leur intérêt pour la perspective locale, les deux clubs londoniens étant intrigués par l’idée de débarquer l’un des jeunes meneurs de jeu les plus prometteurs d’Europe à un prix réduit.

Lopez a été un habitué d’André Villas-Boas, l’ancien patron des Spurs, cette saison, faisant 27 apparitions dans toutes les compétitions et fournissant trois passes décisives.

“(Lopez) contrôle fondamentalement le rythme de notre match”, a déclaré l’entraîneur de Chelsea une fois au Sport après que Lopez ait inspiré une victoire 3-1 contre Strasbourg en janvier.

“C’est un joueur qui prend des risques, il cherche toujours un à deux, de petites passes au milieu.”

Avec Jose Mourinho qui réclame un «milieu de terrain positionnel», son équipe des Spurs fait tellement défaut, il se peut qu’un rôle clé attend Lopez dans le nord de Londres. Cette dynamo agile de 5 pieds 6 pouces pourrait-elle jouer le rôle d’un Nemanja Matic, d’un Thiago Motta ou d’un Claude Makelele sous Mourinho à Tottenham?

Dans d’autres nouvelles, le rapport fait allusion aux plans de David Moyes pour un jeune de 19 ans qui n’a pas encore fait ses débuts à West Ham