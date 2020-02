Tottenham met Heung Min Son en quarantaine après son voyage en Corée »Football Press

Vendredi 28 février 2020

L’extrémité coréenne de Tottenham s’est rendue dans son pays d’origine pour se blesser au bras droit, de sorte que les protocoles actuels du Royaume-Uni contre le coronavirus ont fait passer le joueur des éperons une période d’isolement. José Mourinho a soutenu la mesure.

Le 16 février, Heung Min Son a vécu une journée d’émotions disparates. Dans le match opposant Tottenham à Aston Villa, l’attaquant coréen a marqué un doublé, mais a subi une fracture au bras droit, une blessure qui l’a forcé à passer par la salle d’opération. Et aujourd’hui, il l’a sous la garde.

Le même joueur a choisi de se rendre en Corée du Sud pour se faire opérer avec un chirurgien qui était déjà intervenu en 2017. Et maintenant, à son retour en Angleterre, cette décision l’a contraint à subir une quarantaine préventive. Le coronavirus provoquant une vigilance mondiale, les protocoles pour les voyageurs à destination et en provenance de Corée incluent l’isolement, qu’ils présentent ou non des symptômes.

Ce protocole obligera le joueur à terminer sa récupération postopératoire au cours des 14 prochains jours, en évitant tout contact avec d’autres personnes. José Mourinho, entraîneur de Tottenham, a été consulté sur cette question et a soutenu la mesure.

«Je pense que l’avertissement vient des autorités, du gouvernement. Je ne vais rien dire, je ne suis pas spécialiste. Nous ne prenons que l’avis juridique des autorités, et évidemment nous suivrons tous les protocoles. Je ne sais pas précisément où ce sera. Je sais juste que nous devons suivre certains protocoles de sécurité », a déclaré« Mou ».

Dès le début, la période de récupération du joueur sud-coréen, après sa fracture, a été calculée en quatre semaines. Il convient de mentionner que Son n’est pas le seul joueur important sur lequel Tottenham ne peut pas compter. Début janvier, Harry Kane a subi une rupture du tendon du jarret gauche, obligeant l’attaquant anglais à passer par la salle d’opération et sera en congé jusqu’en avril.