Tottenham ne passe pas l’égalité en Premier League et s’éloigne des premières places | Premier League

L’Argentin Paulo Gazzaniga a stoppé un penalty lors du nul de Tottenham Hotspur contre Watford et a empêché l’équipe de Mourinho de tomber lors de la visite de Vicarage Road.

Les Spurs ont balayé la défaite lors d’une rencontre tiède à l’extérieur de Londres et seule une grande partie de Gazzaniga à un penalty lancé par Troy Deeney les a empêchés de tomber. Bordant la 70e minute, Jan Vertonghen a coupé un coup de la main. Le VAR n’était pas nécessaire car l’action était très claire et le Belge n’a pas protesté contre la peine maximale.

Deeney s’est approché du lancement, mais son tir du pied droit a été deviné par le gardien argentin pour tenir le 0-0 sur le tableau de bord. Tottenham, devant un Watford renaissant, qui était passé du déclin à la sortie des positions dangereuses en quelques jours, n’était à aucun moment à l’aise sur le terrain.

Les relations entre Dele Alli et Lucas Moura étaient les plus dangereuses pour ceux dirigés par Mourinho, qui avait des chances de prendre de l’avance grâce à l’anglais, qui a finalement quitté remplacé et assez en colère.

Les hommes de Mourinho ont pu prendre la victoire à la fin quand dans un bruit dans la zone, Lamela a poussé le ballon pour qu’Ignacio Pussetto le prenne sous les bâtons. Pendant quelques centimètres, la technologie a déterminé qu’elle ne franchissait pas complètement la ligne.

A Tottenham se trouvaient Giovani Lo Celso et Erik Lamela, les deux buteurs de la passe cette semaine au quatrième tour de la FA Cup contre Middlesbrough.

Gerard Deulofeu a disputé les 90 minutes dans le Watford, tandis que Gedson Fernandes récemment signé par les Spurs, disposait de quelques minutes à la fin du match.

Avec cette égalité, Tottenham continue à la septième place, avec 31 points, trois de la Ligue Europa et huit de la Ligue des Champions. De son côté, le Watford se hisse à la seizième position, avec 23 unités, deux au-dessus de la zone de relégation.