Tottenham perd le meilleur du secteur, selon Liverpool – HITC

Alex Inglethorpe de Liverpool a travaillé avec John McDermott à Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur est en train de perdre le meilleur de l’entreprise à John McDermott, selon les commentaires du directeur de l’académie de Liverpool Alex Inglethorpe.

McDermott quitte son poste de directeur de l’entraînement et du développement des joueurs de Tottenham pour occuper le poste de directeur technique adjoint de la Football Association, comme l’ont annoncé les Londoniens vendredi.

L’homme responsable du développement des stars passées et présentes des Spurs, dont Harry Kane, Harry Winks, Danny Rose, Ryan Mason et Andros Townsend, a passé 15 ans au club, dont six ont travaillé avec Inglethorpe.

Et dans une interview avec La voix des entraîneurs en 2019, l’homme qui avait quitté Tottenham pour Liverpool sept ans plus tôt a déclaré sans prévenir: «J’ai appris de tant de bonnes personnes à Tottenham. Je considère que John McDermott est le meilleur de l’industrie pour faire ce qu’il fait. J’ai eu beaucoup de chance de passer le temps que j’ai passé avec lui.

«Il m’a appris les normes. Ce ne sont pas seulement des normes d’action. Ce sont des normes de pensée. Normes de ma pensée en tant qu’entraîneur, et pouvoir transmettre ces normes aux joueurs avec qui je travaillais. »

On ne sait pas encore qui pourrait être le successeur de McDermott.

Mais dans une déclaration sur le site officiel de Tottenham Vendredi, le président des Spurs, Daniel Levy, a déclaré que le processus avait déjà commencé.

“Il est maintenant vital que nous prenions le temps et l’attention nécessaires pour identifier l’expertise appropriée pour faire avancer notre Académie, reflétant à quel point un rôle comme celui-ci est important pour notre club”, a-t-il déclaré. “Ce processus a déjà commencé et nous fournirons une mise à jour en temps opportun.”

L’ancien entraîneur des jeunes de Tottenham, Justin Cochrane, a quitté pour prendre en charge les moins de 16 ans de l’Angleterre en 2019, trois ans après qu’un autre, Kieran McKenna, a quitté pour un rôle similaire avec les rivaux du nord-ouest de Liverpool, Manchester United.

