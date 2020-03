Tottenham pourrait voir un homme PL prendre le dessus sur son rival d’Everton – HITC

Tottenham Hotspur a été lié à Nick Pope, qui est derrière Jordan Pickford d’Everton dans l’ordre hiérarchique des gardiens de but pour l’Angleterre.

Malgré les difficultés de Jordan Pickford pour Everton cette saison, il reste le numéro un de l’Angleterre devant Nick Pope, qui semble maintenant susciter l’intérêt de Tottenham Hotspur.

Football London a affirmé que le tireur de Burnley pourrait être une option et un remplaçant potentiel pour le numéro un de Tottenham, Hugo Lloris.

Le pape n’a fait que deux apparitions pour l’Angleterre, et à ce jour, il a eu du mal à déloger un Pickford sujet aux erreurs de mettre les gants principaux pour son pays.

Il y a eu des appels pour que le pape, ou même le doyen de Sheffield United, Henderson, remplace Pickford compte tenu des bonnes performances que les deux ont réalisées au cours de cette campagne. Mais il semble que le premier obtienne toujours le crédit qu’il mérite.

Peut-être que le fait de passer aux Spurs, qui poursuivent le football européen, pourrait l’aider à devenir l’homme principal de Gareth Southgate et, par conséquent, à repousser Pickford.

Bien qu’il ne soit pas encore certain que les Spurs joueront au football européen au prochain trimestre, ils feront pression pour cela, ainsi que de l’argenterie sous le trophée, Jose Mourinho.

Mais le simple fait de jouer pour un club avec plus de projecteurs pourrait aider la cause de Pope, qui a été l’un des stoppeurs de tirs les plus cohérents dans l’élite de l’Angleterre au cours des dernières saisons, avec Ben Foster et Kasper Schmeichel.

Avec les euros reportés à l’été suivant, les performances que les hommes anglais ont mises entre les bâtons au cours des 12 prochains mois pourraient bien leur permettre de se hisser au premier rang.

Pour Pope, jouer potentiellement sur une plus grande scène et en Europe pourrait simplement lui donner l’avantage sur ses rivaux, bien que Henderson soit en passe d’aider Sheffield United à sécuriser le football de Ligue des Champions pour la saison prochaine.

