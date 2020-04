Tottenham prêt à attaquer Chelsea pour deux grandes stars

Date de publication: samedi 4 avril 2020 à 9h39

Tottenham reste intéressé par Olivier Giroud et lui proposera un contrat pluriannuel pour le persuader de signer pour eux une fois son contrat avec Chelsea expiré, ont indiqué des sources à TEAMtalk.

Les Spurs ont failli débarquer Giroud le jour de la date limite de transfert, alors qu’il repoussait l’intérêt potentiel de l’Italie pour tenter de finaliser un déménagement dans le nord de Londres.

À la fin, Chelsea a débranché le mouvement car ils estimaient qu’ils avaient besoin de lui pour fournir une couverture jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il est libre de quitter le club.

Et malgré avoir récemment couru à Chelsea, Giroud examine toujours ses options – et il n’est pas à court de prétendants avec une foule d’équipes d’Italie et de sa France natale qui aiment le joueur de 33 ans.

Et nous pouvons révéler que les Spurs sont la seule option Giroud envisage en Angleterre, ayant déjà rejeté l’intérêt de West Ham, Crystal Palace, Everton et Newcastle au cours des 12 derniers mois.

De plus, bien que le vainqueur de la Coupe du monde soit classé comme vétéran – et sa longue association avec ses rivaux Arsenal – les Spurs sont prêts à offrir à Giroud un contrat de deux ans avec une option pour un troisième.

Discutant de la façon dont il a failli partir en janvier, Giroud a déclaré le mois dernier: «Je me suis vu ailleurs après avoir vécu six mois compliqués.

«J’ai fait tout ce que j’ai pu pour quitter Chelsea, mais ils ne voulaient pas me laisser partir à moins qu’ils ne puissent obtenir un remplaçant. L’Inter Milan était ma priorité avec les contacts avec la Lazio et Tottenham.

«Mais les circonstances ont amené Chelsea pour me bloquer. Ce n’était pas mon choix. A part ça, soit vous boude soit vous revenez vous battre pour gagner votre place. »

Giroud a également admis avoir fait l’objet d’une approche de deux côtés en Italie et en France, ajoutant: «À un moment donné, il s’agissait de savoir où je voulais jouer. J’ai parlé à Conte au téléphone, il me connaît depuis qu’il m’a emmené à Chelsea: c’était un avantage pour moi.

«De plus, l’Inter joue en Ligue des champions. C’est un super club. La Lazio, pour sa part, a tout essayé, allant même à Londres pour essayer quelque chose, mais l’accord a été bloqué.

“J’ai également parlé au téléphone avec le président de Lyon, qui a manifesté son intérêt pour moi.”

Tottenham aime aussi Willian

Giroud n’est peut-être pas le seul joueur de Chelsea à se rendre au Tottenham Hotspur Stadium cet été avec Jose Mourinho – après avoir été informé que son budget de transfert devrait être réduit à la réouverture de la fenêtre -, il a également déclaré qu’il souhaitait signer son objectif à long terme Willian.

L’ailier brésilien a été suivi par Mourinho alors que le patron de Manchester United et bien qu’un mouvement ne se soit jamais concrétisé, il reste désireux de retrouver le joueur des Spurs.

Willian est à Stamford Bridge depuis 2013, quand il a rejoint Anzhi Makhachkala dans un mouvement de 30 millions de livres sterling après avoir initialement ignoré le passage à Éperons.

Mais il semblerait que son séjour dans l’ouest de Londres touche à sa fin, avec Willian voulant un nouveau contrat de trois ans, mais Chelsea souhaitait seulement offrir un contrat de deux ans.

Et comme les négociations contractuelles n’ont pas permis de réaliser une percée, Willian devrait désormais «quitter» Stamford Bridge pour un transfert gratuit.

Les Spurs, Arsenal et Bayern Munich ont tous été crédités de l’intérêt pour le joueur, qui gagne actuellement 120 000 £ par semaine, mais il semblerait que Willian ne pense pas à rester à Londres.

Il a déclaré à ESPN: «Mon désir est de rester en Premier League, mais je n’exclue pas de jouer dans d’autres ligues, non.

«Je vais jouer jusqu’à la fin de la saison et voir ce qui se passe. Je suis très habitué à l’Angleterre. “

Pendant ce temps, un homme de Tottenham a été identifié comme le donateur mystère généreux qui a envoyé 19 000 £ à un hôpital du nord de Londres.