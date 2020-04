Tottenham rejoint Leicester dans une poursuite estivale de 25 millions d’euros d’arrière gauche

Date de publication: Lundi 13 avril 2020 3:44

Tottenham aurait rejoint Leicester dans la chasse pour signer l’arrière gauche de l’Olympiacos, Kostas Tsimikas, cet été.

Selon le journal grec SportDay, via Sdna et Sport Witness, les Spurs sont entrés dans la course pour le joueur de 22 ans, qui a également suscité l’intérêt des Foxes et de Sheffield United.

Le rapport ajoute que Tottenham les scouts ont regardé l’international grec en action, alors que Jose Mourinho cherche à apporter deux nouveaux arrières latéraux cet été.

Les Spurs ont autorisé Danny Rose à rejoindre Newcastle en prêt en janvier, la star anglaise cherchant à partir à la fin de la saison, tandis que Ben Davies est largement considéré comme une option de secours et Jan Vertonghen semble également être en route.

Tsimikas a été en excellente forme pour l’Olympiacos cette saison et ses performances contre les équipes anglaises en Europe, où il a joué contre les Spurs, Arsenal et Wolves, ont attiré l’attention de nombreux clubs.

Quant à l’intérêt de Leicester, les Foxes sont devrait être à la recherche du remplaçant de Ben Chilwell – avec la star d’Angleterre qui devrait faire un gros transfert à Chelsea.

Le contrat de Tsimikas avec la partie grecque expirera fin juin 2022 et des rapports récents indiquent que l’Olympiacos cherchera à recevoir au moins 25 millions d’euros de la vente du joueur.

Gary Neville révèle pourquoi il veut que l’homme de Tottenham soit «parfait» pour signer avec Man Utd

Pendant ce temps, Gary Neville insiste sur le fait que l’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre, Harry Kane, serait une signature «parfaite» pour Manchester United cet été.

Kane a admis le mois dernier qu’il pourrait quitter le club du nord de Londres si les Spurs ne progressaient pas, car il voulait gagner des trophées «le plus tôt possible».

Le joueur de 26 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs du football mondial au cours des six dernières saisons, marquant 181 buts en 278 apparitions pour les Spurs, malgré sa part de problèmes de blessures.

Les Red Devils sont connus pour avoir manifesté leur intérêt pour la signature du skipper anglais cet été et Neville dit que Kane serait une signature «parfaite» pour son ancien club, même au prix demandé de 200 millions de livres sterling. Lire la suite…