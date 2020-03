Tottenham s’apprête à offrir 40 millions d’euros pour le rapport de Militao

Tottenham Hotspur de Jose Mourinho est prêt à offrir 40 millions d’euros pour éloigner le défenseur central brésilien Eder Militao du Real Madrid l’été prochain, selon un rapport publié par Sky Sports.

Los Blancos a dépensé 50 millions d’euros pour achever la signature de Militao il y a tout juste un an, mais le jeune défenseur n’a pas été un joueur pertinent pour le Real Madrid cette saison. Pourtant, il n’a que 22 ans et a montré du potentiel, donc ce serait une décision étrange de la part de Los Blancos de le laisser quitter le club, étant donné qu’ils devraient également signer un remplaçant de qualité compte tenu de l’âge de Sergio Ramos.

En fin de compte, tout dépendra de ce que l’entraîneur Zinedine Zidane pense de Militao. En a-t-il vu assez durant cette saison et les entraînements? Lui fait-il confiance? Si la réponse est non, le Real Madrid pourrait finir par accepter l’offre de 40 millions d’euros et chercher ailleurs le remplacement à long terme de Sergio Ramos.